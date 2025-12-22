Paiporta prepara un protocolo de actuación escolar ante las alertas meteorológicas

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Paiporta ha convocado a toda la comunidad educativa del municipio, incluyendo equipos directivos, profesorado e InterAmpa, a una sesión de trabajo colectiva con el objetivo de mejorar las actuaciones ante las alertas climáticas que pueden afectar la vida escolar y familiar.

El encuentro, celebrado en el salón de plenos, ha contado con la presencia de la concejala de Educación, Olga Sandrós, la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, técnicas de Educación, inspectores de Educación de Infantil, Primaria y Secundaria, directores y directoras de los centros educativos del municipio, así como los presidentes de las Ampas e InterAmpa.

Como principal conclusión se ha establecido que, en caso de producirse un cambio en el nivel de alerta, pasando de un nivel que implique el cierre de los centros a primera hora a uno en el que se puedan reabrir, se retomará la actividad en la medida de lo posible. Así, se podrá avisar del cambio de color de alerta en el momento en que Aemet actualice la información, valorando según la hora y las condiciones la posibilidad de abrir los centros y estableciendo márgenes para que el alumnado pueda acudir con seguridad.

Los centros con jornada continua mantendrán las extraescolares de la Ampa por la tarde, y los centros con jornada partida se abrirán tan pronto como sea posible para dar respuesta a las familias y también se realizarán las extraescolares. En cuanto a los centros donde la actividad se realiza por la tarde, como el CFPA y la FP de la Sènia, retomarán la actividad lectiva conforme a su horario. Por otra parte, se ha aclarado que el servicio de comedor escolar no podrá prestarse si el cambio de alerta se produce después del inicio de la preparación de los menús, habitualmente a las 7 de la mañana.

Conciliación y seguridad

La vicealcaldesa, Marian Val, ha explicado que “esta sesión nos ha permitido recoger las aportaciones de todas las partes implicadas con el objetivo de diseñar un protocolo claro, coordinado y adaptado a las necesidades de las familias y del personal educativo de Paiporta. Se trata de una reunión clave para poder dar apoyo a las familias y a los centros”.

Por su parte, la concejala de Educación, Olga Sandrós, ha querido agradecer “a toda la comunidad educativa, familias y equipos docentes, su labor y adaptación a las circunstancias. Estamos en un momento complejo y debemos trabajar conjuntamente para adaptarnos y permitir la conciliación y la seguridad de nuestras niñas y niños y de nuestro personal docente”.

Durante la sesión se han revisado los protocolos actuales de actuación ante los diferentes niveles de alerta meteorológica, así como las reuniones del Cecopal y los horarios de envío de alertas. También se han abordado las dificultades que pueden surgir ante cambios bruscos en el nivel de alerta.

Por su parte, los inspectores han hecho referencia a la Guía de Recomendaciones a los Ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos, publicada por la Generalitat Valenciana a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias.