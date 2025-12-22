La fiesta donde José Coll y Fran Dejota pincharán gratis esta Nochevieja

Despedir el año con la mejor música, en una sesión única y gratis, es posible en Valencia. Son muchos los que quieren llegar al 2026 bailando tanto los últimos éxitos como los hitos remember gracias a los mejores DJ's del panorama valenciano musical actual.

El cartel musical de esta Nochevieja única contará con sesiones de Víctor Pérez, Vicente Ferrer, Fran Dejota, PMK, Jose Coll, Arturo Roger y Coqui Selection, que animarán a los asistentes con un repertorio variado para acompañar al público desde la tarde hasta bien entrada la noche.

La música será protagonista durante toda la tarde y la noche, con sesiones en directo a cargo de reconocidos DJ's del panorama local y valenciano, en una programación pensada para todos los públicos. Además de escuchar buena música, la celebración contará con reparto gratuito de uvas y cava, para que todos puedan vivir juntos las tradicionales campanadas en un ambiente festivo y seguro.

Tras las campanadas, la fiesta continuará con música y un espectáculo pirotécnico, poniendo el broche final a una noche diseñada para celebrar la llegada del nuevo año en un ambiente festivo, responsable y multitudinario.

Y todo esto será posible en Torrent. El próximo 31 de diciembre, a partir de las 21 horas, la Plaza Unión Musical acogerá el evento “Torrent Nochevieja – Especial Fin de Año”, una propuesta festiva que combinará música en directo, animación, campanadas, fuegos artificiales y entrada libre para todos los asistentes.

Cartel Nochevieja. / A.T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado el carácter abierto y participativo de la iniciativa: “Queremos que la Nochevieja sea un punto de encuentro para toda la ciudadanía, donde familias, jóvenes y mayores puedan despedir el año juntos, en su ciudad y en un entorno cercano y seguro”.

Folgado ha subrayado también el esfuerzo municipal por ofrecer alternativas de ocio gratuitas y de calidad: “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación festiva accesible, que permita disfrutar de grandes eventos sin necesidad de desplazarse fuera de Torrent, reforzando además la convivencia y el sentimiento de ciudad”.

Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, ha señalado que esta Nochevieja “ha sido diseñada con mucha ilusión y pensando en todos los públicos, para que Torrent vuelva a ser el gran escenario de encuentro y celebración”. Fernández ha destacado que “queremos que la Plaza Unión Musical se llene de vida, música y alegría, ofreciendo una alternativa festiva segura, gratuita y de calidad para despedir el año como se merece nuestra ciudad”.

La alcaldesa ha animado a la ciudadanía a participar en esta cita tan especial: “Invito a todos los torrentinos y torrentinas a salir a la calle y compartir juntos esta Nochevieja. Será una noche para celebrar, reencontrarnos y comenzar el nuevo año con ilusión y alegría”.

Nochevieja Infantil en la Plaza Unión Musical

Además de la celebración nocturna, Torrent también pensará en los más pequeños con la Nochevieja Infantil, que tendrá lugar el 31 de diciembre por la mañana en la Plaza Unión Musical. Una propuesta especialmente diseñada para que niños y niñas puedan despedir el año en un ambiente familiar, lúdico y lleno de sorpresas.

La jornada empezará a las 10:30 con un photocall con personajes infantiles como Mickey, Minnie, Bluey y Bingo. A las 12 tendrán lugar las campanadas adaptadas al público infantil, permitiendo a los más pequeños dar la bienvenida a 2026 de una forma divertida y participativa. Y para finalizar, a las 12:15 Los Trotamundos deleitarán a todo el público asistente en la Plaza de la Unión Musical de una actuación musical.

El Ayuntamiento de Torrent apuesta así por una celebración inclusiva y para todas las edades, ofreciendo actividades tanto por la mañana como por la noche para que toda la ciudadanía pueda disfrutar del Fin de Año en su ciudad.