Sedaví homenajea a "Chechu", trabajador del ayuntamiento que falleció en la dana

Sedaví ha celebrado la X edición de los premios Octavià que el municipio entrega cada año a una persona individual y a una asociación del pueblo o relacionado con este. Esta edición ha estado marcada por la riada vivida el pasado 29 de octubre ya que el premio individual ha sido para Francisco José Sanchís Rodríguez “Chechu”, trabajador del Ayuntamiento de Sedaví más de 25 años que falleció el pasado 29 de octubre a causa de la riada y el premio colectivo ha sido para las tres asociaciones de víctimas que nacieron a raíz del pasado 29 de octubre de 2024.

El Juzgado de Paz de Sedaví se llenó para acoger los X Premis Octavià en la edición “más difícil y triste” como coincidieron en puntualizar tanto el conductor del acto, Manuel Pastrana, y el alcalde de Sedaví, Jose Cabanes, quiénes iniciaron el acto. El alcalde remarcó además que “lo peor que nos robó el 29 de octubre fue tantas y tantas vidas, 230, todas ellas personas irremplazables”.

Una de esas personas fue Francisco José Sanchís Rodríguez “Chechu”, hijo de Sedaví y trabajador del Ayuntamiento de Sedaví durante más de 25 años. Una persona muy arraigada a la población y muy unida a todas las asociaciones del municipio.

“Sedaví es Chechu, Chechu es Sedaví”, afirmaba el alcalde de Sedaví, quién seguía: “no hay acto en el cual no lo echemos de menos, tanto laboral como personalmente”. Además, Cabanes añadió: “El Premio Octavià hubiera recaído en Chechu más pronto o más tarde, porque era una persona que amaba este pueblo y a su gente”.

"Mantener vivo el recuerdo"

El premio colectivo fue para las tres asociaciones de víctimas nacidas a raíz de la riada del 29 de octubre: la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Asociación de Víctimas de la dana 29 d’octubre de 2024 i Asociación Damnificados de la dana Horta Sud València por “mantener vivo el recuerdo de las personas que ya no están como de trabajar por todas las personas que sufrimos las catastróficas consecuencias aquel 29 de octubre”, puntualizo el alcalde de Sedaví.

“Vuestro empuje nos ayuda a todos y todas a seguir; vuestra lucha incansable es un ejemplo de resiliencia y de valentía, y por eso el pueblo de Sedaví quiere reconocer el gran trabajo que las tres asociaciones estáis haciendo por todas las personas que sufrimos aquel fatídico 29 de octubre y especialmente por todas las personas que ya no pueden alzar su voz, pero vosotros lo hacéis por ellos y ellas”, afirmó con emoción el primer edil de Sedaví.

Las personas premiadas vivieron el homenaje y recogieron sus galardones con gran emoción al igual que todas las personas presentes que en distintos momentos del acto no pudieron reprimir sus lágrimas.