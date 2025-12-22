Torrent reparte más de 400 alfombras navideñas para animar las compras en la ciudad

El Ayuntamiento de Torrent, a través de su empresa pública Idea’t, ha repartido durante esta campaña de Navidad más de 400 alfombras navideñas para que los comercios de la ciudad puedan colocarlas en las puertas de sus establecimientos. Esta iniciativa busca crear un ambiente más festivo en las calles de Torrent y fomentar las compras en el comercio local.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de este tipo de acciones: “Queremos que nuestras calles respiren espíritu navideño y que los vecinos sientan la magia de la Navidad al pasear por la ciudad. Estas alfombras son un pequeño detalle que, sin duda, aporta calidez y alegría a nuestros comercios y a todos los torrentinos”.

Alfombras navideñas en Torrent. / A.T.

Por su parte, la concejala de Comercio, Sandra Fas, ha añadido: “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por el comercio local y por iniciativas que animen a la ciudadanía a disfrutar de nuestras tiendas. Estas alfombras, junto con otras acciones que realizamos durante estas fechas, ayudan a dinamizar nuestras calles y a apoyar a nuestros comerciantes”.

Durante el pasado fin de semana, Torrent también acogió su Mercado Navideño en la Plaza Unió Musical que ya va por su tercera edición, en el que participaron 20 comercios locales, ofreciendo una amplia variedad de productos y regalos típicos de la temporada. La concejala Sandra Fas ha hecho un balance muy positivo del evento “El Mercado Navideño ha sido todo un éxito, con gran afluencia de público y un ambiente muy familiar. Estamos muy satisfechos de cómo nuestros comercios se han implicado para hacer de este fin de semana una verdadera fiesta navideña”.

Los vecinos interesados en consultar el listado completo de comercios que han recibido su alfombra navideña, pueden hacerlo en la web de Idea’t: https://ideat.org/#comercos.