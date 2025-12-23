Una exposición que pone en valor los 35 años de historia del Parc Tecnològic

El Parc Tecnològic de Paterna ya ha cumplido 35 años y el Ayuntamiento lo está celebrando con la exposición ‘35 aniversario del Parque Tecnológico Paterna 1990-2025’ en la explanada del cohetódromo, con lo que la ciudad "vuelve a presumir del potencial económico y empresarial", ha destacado el consistorio tras inaugurar este jueves la muestra.

Entre las fortalezas y ventajas de esta área empresarial en constante auge se encuentran su excelente ubicación estratégica a tan solo 8 kilómetros de Valencia, a cinco kilómetros del aeropuerto de Manises y a 12 kilómetros del Puerto de Valencia. Por otro lado, su continuada y firme apuesta por inversiones para la mejora en sus infraestructuras y modernización de equipamientos gracias a las ayudas de los convenios con el consistorio paternero y del Ivace.

A través de esta exposición se realiza un recorrido por los 35 años de trayectoria de esta área empresarial distinguida como Área Industrial Avanzada en 2023 que cuenta en la actualidad con unas 650 empresas e instituciones pertenecientes a más de 15 sectores diferentes muy vinculados a la investigación tecnológica y proporciona trabajo a casi 15.000 personas con elevada cualificación técnica y científica, siendo probablemente el área empresarial con más ingenieros/as por metro cuadrado de España.

La muestra pone en valor dotaciones y servicios que mejoran la calidad del entorno laboral: zonas verdes y espacios de convivencia, restauración, hoteles, puntos de recarga, entidades financieras o centros educativos.

Primera EGM en consitituirse

Otro de los hitos que se destacan en esta exposición es que el Parc Tecnológic fue la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de España en constituirse, tras la entrada en vigor de la Ley 14/2018 de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Gran Ciudad, David Fortea, junto a concejales y corporación, el coordinador del área de Promoción Económica del Ayuntamiento, José María Martínez, el presidente de la EGM Parque Tecnológico Paterna, Antonio Alagarda, acompañado de la gerente Manuela Pedraza, han visitado esta muestra fotográfica.

Importancia de la colaboración público-privada

Fortea ha destacado “la importancia de la colaboración público-privada en este caso con Parque Tecnológico y el Ayuntamiento de Paterna que ha contribuido a posicionar a ‘Paterna, Ciudad de Empresas’ como un referente de generación de riqueza y desarrollo de áreas empresariales”.

Por su parte, ambos responsables de esta área empresarial han agradecido al ayuntamiento esta iniciativa y han mostrado su reconocimiento y confianza "para seguir trabajando de manera exitosa y conjunta en un futuro".

Ess colaboración público-privada a la que hacía mención Fortea "le ha permitido consolidarse, hoy en día, como un ecosistema puntero e innovador en I+D+i aglutinando un elevado porcentaje de industria de alta tecnología, centros de formación y desarrollo científico con numerosos Institutos Tecnológicos, reforzando su papel clave en la investigación y desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana".

Exposición Parque Tecnológico Paterna en la explanada del cohetódromo. / A.P.

Asimismo, esta exposición pone en valor sus dotaciones y servicios para que los trabajadores del Parque Tecnológico dispongan de un espacio de calidad, entre ellos, sus zonas verdes que ofrecen espacios de convivencia, restauración, hoteles, puntos de recarga, entidades financieras, centros educativos, etc. y que marcan la diferencia con respecto a otras zonas tradicionales de implantación industrial.

"Este recorrido por 35 años de historia es también un homenaje a las empresas, profesionales y equipos que habéis elegido crecer aquí, y habéis consolidado un ecosistema competitivo, innovador y generador de empleo de calidad", han destacado desde la dirección del parque empresarial ubicado junto a la CV-35, que invita a las firmas, trabajadores y vecinos y vecinas a visitar la muestra de imágenes.

Compromiso con la sostenibilidad

Por último, el Parc Tecnològic Paterna sigue trabajando en su compromiso con la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) impulsando proyectos y actuaciones que incorporan en la gestión de sus empresas, del mismo modo que promueven el programa de ‘Ciencia y Tecnología en femenino’ en colaboración con el Ayuntamiento con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes, especialmente, en mujeres para reducir la brecha de género, además de realizar otro tipo de actividades durante el año.