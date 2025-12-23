Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona bajas emisionesReapertura GiorgetaTráfico ValenciaEntrenador AlcarazLotería Navidad C. ValencianaAtletismo TorrentComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Un incendio obliga a desalojar una escuela infantil en Torrent

El fuego se ha originado en una vivienda donde estaban dos menores y su madre, que han sido rescatados por la policía de barrio y un vecino

Bomberos frente al piso calcinado y el centro de educación infantil evacuado en Torrent.

Bomberos frente al piso calcinado y el centro de educación infantil evacuado en Torrent. / L-EMV

Violeta Peraita

Sara García

Torrent

Esta mañana se ha declarado un incendio en la calle El Salvador de Torrent. El fuego se ha originado en una vivienda del segundo piso de una finca de esta vía torrentina. En el momento del suceso en la vivienda había dos niños con su madre dentro del inmueble, que han sido rescatados por la Policía Local de barrio y un vecino y están heridos levemente.

Bomberos frente a la finca donde se ha producido el incendio en Torrent.

Bomberos frente a la finca donde se ha producido el incendio en Torrent. / L-EMV

En estos momentos están siendo atendidos por el SAMU para descartar daños y comprobar su buen estado de salud. El cuerpo de Policía Local y varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial están trabajando actualmente en la extinción y control del fuego.

Bomberos en la calle El Salvador de Torrent.

Bomberos en la calle El Salvador de Torrent. / L-EMV

Por otra parte, esta vivienda se encuentra arriba de una escuela infantil, que al declararse el incendio, ha sido evacuada. Los niños del centro educativo han sido trasladados a Cruz Roja que está enfrente de la vivienda afectada, todos están, ya que el incendio solamente ha afectado a la vivienda, gracias a la efectividad de los servicios de emergencia. Los padres y las madres del alumnado ya están recogiendo a los niños evacuados y todos se encuentra bien.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents