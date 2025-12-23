Un incendio obliga a desalojar una escuela infantil en Torrent
El fuego se ha originado en una vivienda donde estaban dos menores y su madre, que han sido rescatados por la policía de barrio y un vecino
Esta mañana se ha declarado un incendio en la calle El Salvador de Torrent. El fuego se ha originado en una vivienda del segundo piso de una finca de esta vía torrentina. En el momento del suceso en la vivienda había dos niños con su madre dentro del inmueble, que han sido rescatados por la Policía Local de barrio y un vecino y están heridos levemente.
En estos momentos están siendo atendidos por el SAMU para descartar daños y comprobar su buen estado de salud. El cuerpo de Policía Local y varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial están trabajando actualmente en la extinción y control del fuego.
Por otra parte, esta vivienda se encuentra arriba de una escuela infantil, que al declararse el incendio, ha sido evacuada. Los niños del centro educativo han sido trasladados a Cruz Roja que está enfrente de la vivienda afectada, todos están, ya que el incendio solamente ha afectado a la vivienda, gracias a la efectividad de los servicios de emergencia. Los padres y las madres del alumnado ya están recogiendo a los niños evacuados y todos se encuentra bien.
