Josep Ferrís March, una «persona en comunitat»

«Persona en Comunitat. Records i vivències». No puede ser un título más adecuado el escogido por el torrentino Josep Ferrís March para resumir su libro, en el que repasa sus experiencias personales desde 1945 hasta 2014. Porque Ferrís, nacido en Torrent en 1936, ha desarrollado una trayectoria vital entregada a los demás y a l’Horta Sud. Una comarca que no sería la misma sin la existencia de personas como el hombre que llegó a dirigir la Caixa d’Estalvis de Torrent, la Fundació Horta Sud o el Institut d’Estudis Comarcals Ideco.

El Museu Comarcal también lleva su nombre. Cuando se le entregó el premio ‘Quico Moret’ del Ideco en septiembre de 2022 , Jaume Santonja resumió la figura de Ferrís: «un hombre con una gran capacidad de trabajo, entregado a las causas sociales i solidarias, con mucha capacidad de debate y de organización, con una gran empatía capaz de contagiar sus proyectos a otras personas. Un hombre con una formación humanística muy sólida y de una fuerte vida interior cristiana; un hombre, en definitiva, que lo podemos definir coo la fuerza del caminar».

Josep Ferrís, en el centro de la imagen, durante la presentación de su libro este jueves en Torrent. / Levante-EMV

Así lo recogía el periodista Francesc Martínez en la crónica del número 16 de ‘Papers de l’Horta’ sobre la entrega del reconocimiento. Una crónica que forma parte de los documentos incluidos en el libro publicado por Ferris, editado por la Fundació Horta Sud y que ha sido presentado esta tarde en el teatro parroquial que se sitúa junto a la iglesia arciprestal de l'Assumpció.

Autobiografía

La autobiografía aborda y respasa distintas etapas de su vida, desde su vinculación desde bien joven a movimientos cristianos que le llevaron posteriormente a participar y colaborar con entidades e instituciones, en las que ejerció responsabilidades como la de presidente diocesano de la Juventud Agrícola y Rural Católica (JARC), a la que se refiere: «Tot plegat [la JARC] anà forjant la meua capacitat de gestió que tan me serviria en el futur, especialment quan vaig decidir orientar la vida cap a una acció social transformadora a través de les diferents institucions en les que he participat.I també, cal reconéixer-ho, en l’activitat profesional».

De la actividad cívica repasa su paso por la presidencia del Círculo Católico que logró que el Consejo de Ministros aprobara en 1979 el cambio de nombre de la ciudad de Torrente al actual Torrent; la citada Caixa d’Estalvis de Torrent; el Ideco, la Fundació Horta Sud o la Fundación Arzobispo Miguel Roca. Su paso por la política fue a través de la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV).

La intención del autor

Ferrís describe el porqué del libro, que dedica a su mujer Maria Nieves, hijos, nietos y biznietos. «La intención de estas líneas es dejar constancia en síntesis de los recuerdos, viviencias, hechos y objetivos logrados a lo largo del tiempo», relata el autor en la presentación del libro, que también recoge toda clase de documentos relativos a su participación en las diferentes instituciones comarcales. Tampoco falta su colaboración periodística, ya que fue miembro fundador y presidente del semanario ‘7 Dies de la Comarca’.