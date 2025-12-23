Dos mujeres de l'Horta en la nueva gestora del PPCV

La nueva gestora del PPCV que lidera el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, tendrá en su estructura como vocales a dos presentantes de l'Horta. Son dos mujeres que además son las únicas que pertenecen a l'Horta Sud y a l'Horta Nord. Laura Chuliá y Marga Benlloch. La primera es portavoz adjunta del Partido Popular en las Corts Valencianes y de Benetússer y la segunda es portavoz popular en el ayuntamiento de Moncada.

El Partido Popular ha cerrado esta semana una nueva etapa provisional en la Comunitat Valenciana tras la salida de Carlos Mazón. La dirección nacional del partido, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha dado luz verde a la creación de una comisión transitoria, una figura equivalente a una gestora, que asumirá el control del PPCV hasta la celebración del próximo congreso autonómico, previsto para alrededor de septiembre de 2026.

Al frente de este órgano estará el recién nombrado president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien hasta ahora ocupaba el cargo de secretario general y era el principal colaborador de Mazón dentro del partido. Llorca habría sido, además, el impulsor de esta solución ante la dirección nacional. Su relevo en la Secretaría General será Carlos Gil, alcalde de Benavites y diputado en el Congreso, tal y como avanzó Levante-EMV.

La configuración de esta comisión refleja un reparto calculado de pesos internos con el objetivo de mantener el equilibrio entre las distintas sensibilidades del partido en la Comunitat, especialmente las que lideran Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y María José Catalá, alcaldesa de València.