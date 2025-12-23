Una nueva tubería de 1,5 kms incrementa el suministro de agua potable entre Picassent y Catarroja

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) ha finalizado un nuevo tramo de la gran conducción de agua potable que conecta la planta potabilizadora del Realón, en Picassent, con la ciudad de València, una infraestructura clave para garantizar el suministro de agua en l’Horta Sud y la capital.

La fase recién concluida discurre por el término municipal de Catarroja, en paralelo a la carretera CV-400, una de las principales vías de comunicación de la comarca. Se trata de un tramo de 1,5 kilómetros que forma parte del desdoblamiento de la conducción existente, con una tubería de fundición dúctil de un metro de diámetro, que duplica la capacidad de la red actual y permite incrementar el suministro en cerca de 1.000 litros por segundo.

Esta actuación cobra especial relevancia tras los graves daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024, que obligó a paralizar las obras y a destinar todos los recursos disponibles a garantizar el abastecimiento de agua y reparar las infraestructuras afectadas. Superada esa fase de emergencia, la EMSHI retomó los trabajos hasta su completa finalización, incluyendo la instalación de sistemas de control y operación remota que permitirán una gestión más eficiente y segura del servicio.

Obras del nuevo tramo de tubería entre Picassent y València. / Emshi

El presidente de la Emshi, Carlos Mundina, ha destacado que “esta obra es una inversión estratégica en resiliencia, sostenibilidad y futuro. No solo refuerza la garantía de suministro de agua para cientos de miles de personas, sino que nos prepara mejor ante situaciones de emergencia y reduce el impacto ambiental del sistema”.

Tres beneficios clave para la ciudadanía

La nueva conducción permite cumplir tres grandes objetivos:

Incrementar la seguridad hídrica , asegurando el abastecimiento tanto de l’Horta Sud como de València ante posibles incidencias, al tiempo que permitirá mayores presiones de servicio en alta a las poblaciones abastecidas.

, asegurando el abastecimiento tanto de l’Horta Sud como de València ante posibles incidencias, al tiempo que permitirá mayores presiones de servicio en alta a las poblaciones abastecidas. Atender el crecimiento futuro de la demanda , asociado al desarrollo urbano y económico del área metropolitana.

, asociado al desarrollo urbano y económico del área metropolitana. Reducir el consumo energético, al optimizar los bombeos, lo que se traduce en menos emisiones de CO₂ y un menor coste económico.

La primera fase del proyecto conectó la planta del Realón con el municipio de Albal, y el tramo ahora finalizado prolonga la infraestructura por Catarroja con una inversión de 8 millones de euros. Paralelamente, continúa la ejecución de la última fase, que permitirá la conexión definitiva con València en el verano de 2026, con una inversión adicional de 13,5 millones de euros. En conjunto, el proyecto alcanza una inversión total de 31 millones de euros.

Más de 500.000 personas beneficiadas y mejora del entorno urbano

La actuación beneficia directamente a una población de más de 500.000 habitantes de los municipios de Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer, Sedaví, Paiporta, Alcàsser, Silla, Beniparrell, Llocnou de la Corona y la zona sur de València.

Además, una vez enterrada la conducción, la Emshi ha aprovechado los trabajos de reposición para mejorar la senda ciclopeatonal paralela a la CV-400, en coordinación con la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, contribuyendo así a la movilidad sostenible y a la mejora del entorno para la ciudadanía.