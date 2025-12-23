Paiporta mira hacia el futuro con la reapertura del Pont Nou

La zona cero de la dana sigue avanzando en el camino hacia la reconstrucción. Paiporta, una de las localidades más afectadas, hoy da un paso importante para su recuperación. El Pont Nou reabre al tráfico rodado y peatonal tras más de un año sin servicio como consecuencia de la catástrofe. Este puente, que cruza el barranco del Poyo a su paso por el caso urbano de Paiporta, dividiendo al municipio en dos partes, sufrió grandes daños por el desbordamiento del cauce causado, aunque ya tenía patologías previas.

Con una inversión de 1,6 millones, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reabre al tráfico rodado y peatonal esta infraestructura de titularidad municipal. Es el primer puente que abre en Paiporta de los tres que ejecuta el gobierno. La actuación ha consistido principalmente en la reconstrucción de los pilares y cargaderos con nuevos elementos de apoyo de acero y hormigón de altas prestaciones. Para llevar a cabo esta actuación, fue necesario elevar el puente entre los meses de junio y noviembre de 2025. Asimismo, se han instalado nuevas aceras con mejores condiciones de accesibilidad y seguridad para favorecer la movilidad de los peatones.

Reconstrucción de los pilares y cargaderos con nuevos elementos de apoyo de acero y hormigón de altas prestaciones. / Ministerio de Transportes

Seis puentes y tres pasarelas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible firmó en marzo de 2025 dos convenios con los municipios de Paiporta y Picanya para reconstruir y reparar seis puentes y tres pasarelas dañadas por la dana y, así, recuperar la movilidad sobre la rambla del Poyo, con una inversión de 43,4 millones de euros.

Además del Pont Nou, Transportes está dedicando 10,4 millones de euros a la reparación de los puentes de la calle Primero de Mayo y de la carretera CV-406 y la pasarela del carrer Convent. Por su parte, en Picanya se están invirtiendo 17,1 millones de euros en la reconstrucción de los puentes de la avenida Mediterráneo, la travesía de la Diputació y la calle Valencia, y las pasarelas Ninos y de la Almassereta. Estas nueve estructuras son fundamentales para recuperar la conectividad y permitir una movilidad ciclista y peatonal en ambos municipios.