La Policía de Benetússer detiene a un hombre tras causar graves daños en vehículos

Agentes de la Policía Local de Benetússer procedieron durante la pasada noche a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de daños, atentado y desobediencia grave a agentes de la autoridad. Los hechos se desencadenaron tras recibir el aviso de varios testigos que presenciaban cómo un individuo causaba daños de forma indiscriminada en vehículos estacionados en la vía pública. El recorrido del sospechoso afectó principalmente a las inmediaciones de la Plaza de la Xapa y las calles Literato Azorín y Pintor Sorolla.

Siguiendo las indicaciones precisas de los ciudadanos, una patrulla de la Policía Local localizó al individuo en las proximidades. Al verse sorprendido por los agentes, el autor mantuvo una actitud de extrema agresividad, haciendo caso omiso a las órdenes de la autoridad y esgrimiendo un palo con el que intentó agredir a los actuantes.

Dada la peligrosidad de la situación y el riesgo inminente para la integridad física de los agentes y de los viandantes, los efectivos policiales se vieron obligados a utilizar el dispositivo de control electrónico Taser. Gracias a esta herramienta de uso policial, el individuo pudo ser inmovilizado de forma segura y eficaz, procediéndose a su inmediata detención sin que se produjeran lesiones de gravedad.

Cargos y diligencias

Al detenido se le imputa un delito de daños por los desperfectos ocasionados en numerosos vehículos particulares, atentado contra agentes de la autoridad por el intento de agresión durante la intervención y desobediencia grave. El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

Desde la Jefatura de la Policía Local de Benetússer se agradece la implicación ciudadana, cuya colaboración fue determinante para la rápida localización del autor. Asimismo, se insta a los propietarios de vehículos afectados en la zona que acudan a formalizar su denuncia para ser incluida en el atestado.