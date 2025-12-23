Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presencia-ausencia de Compromís en el copetín de Navidad de Torrent

El portavoz valencianista anuncia que su grupo no asistió al brindis pero su compañera, con la que hay desencuentros internos, sí que fue

El ejecutivo local pide que no se lancen mensajes "falsos" y "que se aclaren entre ellos"

Copetín navideño en el ayuntamiento de Torrent, con Maria Jesús Herrada a la derecha y de espaldas.

Copetín navideño en el ayuntamiento de Torrent, con Maria Jesús Herrada a la derecha y de espaldas. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Torrent

Lío en Torrent por la presencia (o no) del grupo municipal de Compromís en el copetín navideño del ayuntamiento. El portavoz de Compromís, Xavi Martí anunció a través de un comunicado que su grupo municipal no había asistido al brindis navideño del gobierno local de PP y Vox porque "tras dos años de gobierno no tenemos nada que celebrar". Acto seguido, el ejecutivo replicó que la agrupación sí que había asistido y que se "aclararan entre ellos, pero no enviaran mensajes que eran falsos".

Lo cierto es que la concejala del mismo grupo, María Jesús Herrada, de Iniciativa, sí asistió al encuentro, pero no el portavoz Xavier Martí, de Més Compromís. En un grupo político de dos representantes, el uno y la otra no tienen una buena relación y cada uno va "por libre", lo que ha quedado de nuevo patente en este encuentro.

