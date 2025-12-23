La presencia-ausencia de Compromís en el copetín de Navidad de Torrent

Lío en Torrent por la presencia (o no) del grupo municipal de Compromís en el copetín navideño del ayuntamiento. El portavoz de Compromís, Xavi Martí anunció a través de un comunicado que su grupo municipal no había asistido al brindis navideño del gobierno local de PP y Vox porque "tras dos años de gobierno no tenemos nada que celebrar". Acto seguido, el ejecutivo replicó que la agrupación sí que había asistido y que se "aclararan entre ellos, pero no enviaran mensajes que eran falsos".

Lo cierto es que la concejala del mismo grupo, María Jesús Herrada, de Iniciativa, sí asistió al encuentro, pero no el portavoz Xavier Martí, de Més Compromís. En un grupo político de dos representantes, el uno y la otra no tienen una buena relación y cada uno va "por libre", lo que ha quedado de nuevo patente en este encuentro.