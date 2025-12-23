Quart de Poblet apuesta por una Navidad familiar con la Fireta de Nadal los días 29 y 30 de diciembre

Quart de Poblet celebrará los próximos días 29 y 30 de diciembre una nueva edición de la tradicional Fireta de Nadal, una cita ya consolidada dentro de la programación navideña del municipio y especialmente esperada por las familias. El evento se ha diseñado como un espacio de encuentro, ocio y convivencia que combina actividades culturales, lúdicas y participativas para públicos de todas las edades.

La Fireta se instalará en la pista deportiva situada junto a la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, un entorno accesible que permitirá a vecinos y vecinas disfrutar de la programación dinámica y festiva. Además de su componente lúdico, la iniciativa tiene como objetivo facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones de Navidad, ofreciendo alternativas de ocio gratuitas para niñas y niños.

La programación comenzará el lunes, 29 de diciembre, con actividades en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 16:00 a 18:00 horas. A lo largo de la jornada se desarrollarán diferentes propuestas de dinamización, sesiones de cuentacuentos y actividades pensadas para el público infantil, como el Pequedisco (16:00 h) y las campanadas (18:00 h).

Propuestas para todos los públicos

La programación del evento continuará el martes, 30 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas, con una programación especialmente pensada para reforzar el carácter intergeneracional del evento y mantener el ambiente festivo en estas señaladas fiestas. La jornada arrancará con una propuesta orientada al bienestar y la participación activa, como la sesión de baileterapia impulsada por el Área de Personas Mayores del Ayuntamiento. Seguidamente, los y las asistentes podrán disfrutar de actividades que fomentan la creatividad, como el taller de improvisación.

Espectáculo

Además, también contaremos con el espectáculo “Dúo de Dos” de la compañía Duoxcaso, antes de cerrar la Fireta con la energía y el ritmo de la actuación de Batukitos (13:15 h), poniendo así el broche final a dos días de propuestas abiertas a toda la ciudadanía.

Con esta nueva edición de la Fireta de Nadal, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con una Navidad inclusiva y participativa, impulsando iniciativas que promueven la convivencia, el uso del espacio público y el bienestar de las familias durante el periodo vacacional.