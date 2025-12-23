Torrent completa el reasfaltado de la carretera de Alaquàs tras la reconstrucción del puente

El Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando su compromiso con la mejora y mantenimiento de las infraestructuras viarias del municipio mediante un amplio programa de reasfaltado de carreteras y caminos rurales, con especial atención a aquellos tramos que resultaron más afectados por la DANA del pasado 29 de octubre. Estas actuaciones tienen como objetivo principal recuperar la seguridad, funcionalidad y comodidad de la red viaria, tanto urbana como rural, tras los importantes daños ocasionados por las intensas lluvias.

Uno de los viales que presentaba un peor estado de conservación es la carretera de Torrent a Alaquàs, la antigua CV-4034, una vía estratégica para la movilidad diaria de vecinos y trabajadores. Durante los últimos meses, el paso continuado de vehículos pesados y camiones utilizados en las obras de reconstrucción del puente hacia Alaquàs, había acelerado notablemente el deterioro del pavimento que era muy antiguo.

Hasta la rotoda de acceso a Alaquàs

Con el fin de dar una solución definitiva a esta situación, el Ayuntamiento inició este lunes los trabajos de fresado del firme antiguo, que fue completamente retirado para garantizar una correcta renovación del pavimento. Durante todo este martes 23 de diciembre se están ejecutando las labores de reasfaltado en el tramo de la calle Gómez Ferrer comprendido entre el puente reconstruido hacia Alaquàs y la rotonda de entrada a este municipio. Asimismo, las obras se extienden a la partida de l’Alter, en el tramo situado entre Gómez Ferrer y el Camí Vell de Torrent, completando así una actuación integral sobre este eje viario.

Una máquina trabaja en el asfaltado de la carretera de Alaquàs. / A.T.

Más allá de la mejora del firme, que se encontraba muy deteriorado y presentaba importantes irregularidades, la intervención contempla una reorganización completa de la sección de la carretera. Los actuales carriles, que contaban con una anchura aproximada de cuatro metros, serán estrechados para permitir la implantación de un nuevo carril bici. Esta nueva infraestructura ciclista facilitará una circulación más segura para bicicletas y patinetes, que dejarán de utilizar la acera elevada, la cual quedará reservada exclusivamente para el tránsito peatonal.

De esta manera, el consistorio busca mejorar la seguridad vial y la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos en una carretera municipal que conecta directamente Torrent con Alaquàs y sirve también de enlace con Aldaia y Xirivella. Además, se va a instalar un paso para peatones elevado justo antes del puente, de forma que disminuya la velocidad al pasar por el puente y haya más seguridad para los peatones.

Reconstrucción del puente

Esta actuación supone la continuación natural del proceso de recuperación de este tramo viario, cuya intervención más destacada fue la reconstrucción del antiguo puente hacia Alaquàs sobre el barranco del Poyo, una infraestructura clave que fue inaugurada el pasado mes de agosto tras una profunda renovación. Con el reasfaltado actual, se completa la mejora de aproximadamente 500 metros de carretera, devolviendo a este eje su funcionalidad y adecuándolo a las actuales necesidades de movilidad.

Las obras están siendo financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Torrent gracias al contrato municipal de mantenimiento de vías públicas, lo que permite actuar con rapidez y eficacia en aquellos puntos que requieren una intervención urgente.

El concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha visitado esta mañana la zona para supervisar personalmente los trabajos de reasfaltado de esta importante carretera. Durante su visita, Gozalvo ha destacado que “estas actuaciones son una prioridad para el equipo de gobierno, ya que permiten mejorar la seguridad, la comodidad y la accesibilidad en unas vías muy transitadas, especialmente después de los graves daños ocasionados por la DANA. Nuestro objetivo es seguir invirtiendo en infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y faciliten una movilidad más segura y sostenible”.

Mejoras en caminos rurales

Estas obras se suman a otras actuaciones que el consistorio está desarrollando de manera paralela en los caminos rurales del término municipal. A través del Consell Agrari, y en colaboración con la Conselleria de Agricultura y la empresa pública Tragsa, se están llevando a cabo trabajos de reparación y acondicionamiento de caminos agrícolas que también resultaron afectados por la DANA, garantizando así el acceso a las explotaciones agrarias y la seguridad de agricultores y usuarios.

Con este conjunto de intervenciones, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con la recuperación del municipio tras la dana y con la mejora continua de su red viaria, tanto urbana como rural, apostando por unas infraestructuras más seguras, modernas y adaptadas a una movilidad sostenible.