Xirivella exige a Adif un paso inferior que conecte con el polideportivo en la obra de la C3

Después de que se conociera el proyecto de duplicación de la línea C3 de Cercaníasen el tramo València–Sant Isidre y la nueva estación de Bonaire, el Ayuntamiento de Xirivella solicitó una reunión con Adif para conocer los detalles del plan y poder comunicar a la empresa pública sus necesidades y reivindicaciones históricas. Finalmente, este encuentro se llevó a cabo ayer, lunes 22 de diciembre, y la empresa presentó al consistorio los detalles técnicos de una actuación que forma parte de las obras del canal de acceso ferroviario a València y que prevé duplicar la vía, ampliar andenes y aumentar la capacidad del servicio.

Por parte de Adif asistieron Pascual González, responsable del proyecto de duplicación, y Carlos Luis Sarabia, jefe de área de Proyectos y Obras. Desde el Ayuntamiento participaron responsables del equipo de gobierno, encabezados por la alcaldesa, Paqui Bartual, y el concejal de Urbanismo y Movilidad, Guillermo Garrido, y técnicos municipales del área de Urbanismo.

Durante la reunión, Adif explicó que "la duplicación de la línea permitirá incrementar las frecuencias de paso y facilitar que los trenes puedan dar la vuelta en Sant Isidre, pasando de los actuales 32 trenes diarios a 55, con intervalos de hasta 15 minutos". En el apeadero de Xirivella, donde actualmente existe una única vía, el proyecto contempla la duplicación del trazado, la reforma del edificio de viajeros y la construcción de un paso inferior con escaleras y ascensores para conectar ambos andenes.

Asimismo, la actuación incluye la ampliación de pasos inferiores a lo largo de los casi tres kilómetros del trazado ferroviario en término municipal, la reconstrucción completa de la pasarela de la avenida dels Tarongers —que será derribada y sustituida por una nueva, más accesible y de mayores dimensiones—, la instalación de medidas antirruido en el Camí de Cantalogos, el cerramiento de la vía para mejorar la seguridad y evitar cruces indebidos, y la ampliación del túnel de acceso a la zona del polideportivo.

Antigua línea C4 y falta de paso inferior

Uno de los puntos abordados por el consistorio fue el desmantelamiento de la antigua línea C4. En este sentido, el equipo de gobierno solicitó expresamente "el derribo del apeadero en desuso y la recuperación del espacio a cota cero, al tratarse de una infraestructura abandonada, con claros signos de deterioro y que genera problemas de ocupación e insalubridad".

El concejal Guillermo Garrido valoró que “estamos ante una intervención necesaria que puede mejorar la movilidad de Xirivella, pero no podemos aceptar que se quede a medias”. Garrido subrayó que el ayuntamiento ha trasladado a Adif “observaciones técnicas muy claras”, entre ellas la necesidad de garantizar una mayor permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en un territorio inundable, para evitar que la vía actúe como un dique de contención en episodios de lluvias intensas.

En la reunión, el consistorio reclamó también "que se retome el convenio pendiente con Adif que permitiría la conexión subterránea entre la avenida Virgen de los Desamparados y el polideportivo municipal, una reivindicación histórica del municipio". "Adif comunicó que este convenio no se incorporará al proyecto actual por considerar que podría retrasar los plazos de ejecución, fijados en el horizonte de 2028", explican.

En la reunión abordaron el proyecto de duplicación de la vía C3 y la nueva estación de Bonaire. / A. X.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, criticó que “en una actuación de esta envergadura no se haya previsto el encaje de un paso inferior que conectaría uno de los ejes principales del municipio con una zona clave como es el polideportivo”. Bartual remarcó que “Xirivella no quiere poner impedimentos a una obra necesaria, pero sí exige que se escuche al municipio y se atiendan reivindicaciones que llevan años sobre la mesa”.

Garrido también insistió además en que, dado que parte de las actuaciones afectan a terrenos de titularidad municipal, Adif debe contemplar compensaciones para Xirivella. “No se puede intervenir en suelo municipal sin un retorno claro para la ciudad”, señaló la alcaldesa.

El ayuntamiento quiso dejar constancia de que, aunque la duplicación de la vía supondrá una mejora del servicio de Cercanías, el proyecto deja pendientes cuestiones fundamentales para Xirivella, como la electrificación de la línea, que no está incluida en la actuación prevista. “Se habla únicamente de duplicar la vía, pero sin electrificación seguimos teniendo una infraestructura incompleta y alejada de un modelo de transporte moderno y eficiente”, advirtió Bartual.

La alcaldesa reiteró que es urgente actuar sobre la infraestructura ferroviaria existente para aliviar los actuales problemas de movilidad del municipio, sin renunciar a la reivindicación de una conexión directa con Valencia, incluida la posibilidad de una línea de metro en el futuro.

"Pedimos a Adif que tome en consideración las observaciones técnicas y políticas planteadas, porque este proyecto puede ser una oportunidad para mejorar la ciudad, pero solo si se hace contando de verdad con Xirivella”.