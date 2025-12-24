Un instituto, viviendas y servicios: Bonrepòs i Mirambell concreta el futuro de los antiguos cuarteles militares

Bonrepòs i Mirambell aprobó en el último pleno municipal extraordinario una parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad que ha recalificado para distintos usos los más de 76.000 metros cuadrados de lo que fueron los antiguos cuarteles militares. Estos terrenos ya tienen definido un futuro que será dotacional, con un instituto de educación secundaria, un centro de día y un gran jardín; terciario, con servicios de distinta índole todavía por definir y residencial, con una zona calificada para construir vivienda.

Con la aprobación de esta recalificación, que ahora se ha enviado a conselleria para analizar el impacto ambiental del futuro proyecto, se concretará el futuro de una zona de este pequeño municipio que ha traído cola en las últimas décadas, por su extensión, su propiedad y sus usos. La previsión, según fuentes municipales, es que este nuevo plan general entre en vigor tras pasar las distintas fases administrativas, en los próximos dos años. Con todo, ya se ha dado un paso importante, la aprobación en sesión plenaria por unanimidad.

Restos de lo que fueron los cuarteles militares de Bonrepòs i Mirambell. / JM López

Pleitos, ocupaciones y derribos

Se trata de una parte del municipio que ha sido conflictiva desde hace más de dos décadas, pues la propiedad de los terrenos tras el desmantelamiento de la zona militar en 1998 fue dada proceso judicial mediante (incluso llegó al Supremo) a sus antiguos dueños, a los que habían expropiado los solares durante el franquismo. El ayuntamiento planteó una zona comercial e incluso hizo un concurso de ideas, pues no quería construir vivienda, algo que chocaba frontalmente con los intereses de quienes poseían los terrenos, que incluso llegaron a hablar con promotores para levantar edificios.

Mientras tanto, unos años después, las instalaciones vacías y abandonadas fueron morada para migrantes en situación irregular que ocuparon el interior para resguardarse. Hubo derrumbes y desmantelamientos y varios incendios debido al estado de degradación.

Exterior de la zona de 70.000 metros cuadrados que albergó espacios militares. / JM López

Después, los cuerpos de seguridad desalojaron a todas las personas que malvivían en los edificios y demolieron los edificios que todavía continuaban en pie. A día de hoy, quedan resquicios de lo que albergó ese espacio, ahora con huellas de lo que fue y con vegetación crecida, grafitis viejos y también nuevos y una gran explanada que espera a su futuro.

Ahora, tras concluir hace dos años que dentro de los terrenos de más de 70.000 metros cuadrados iría un nuevo IES que daría respuesta a la demanda no solo de Bonrepòs, sino también de Almàssera, el pleno ha aprobado concretar todos los usos que podrá tener este espacio que será terciario, dotacional y también residencial. Descartando el instituto, el centro de día y las zonas verdes, el resto del terreno se dividirá entre nuevos inmuebles y servicios concretos.

Los terrenos militares que ahora esperan a su nuevo destino. / JM López

El documento aprobado en pleno se ha elevado a la conselleria para que pase todos los filtros de evaluación ambiental y se dé el visto bueno a las modificaciones. Solo el 10 % de todo el terreno es municipal, el resto es de propiedad privada.