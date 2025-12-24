Quart aprueba un presupuesto récord de 43,5 millones

Presentado como "el más alto de su historia"; el pleno municipal ya aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento de Quart de Poblet, que asciende a 43.541.000 euros. Se trata de unas cuentas tildadas por el equipo de gobierno como "realistas" y que crecen un 7% respecto al ejercicio 2025, que proclaman su referencia como "un modelo de gestión solvente, con deuda cero y que reafirma el compromiso del Gobierno municipal con las personas, la justicia social y el futuro del municipio, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional que constituye una gran oportunidad para enriquecer la diversidad social y cultural de Quart de Poblet".

Los gastos en bienes corrientes y servicios alcanza cerca de 16 millones de euros, lo que supone el 36,6% del presupuesto, e incrementa la inversión en ayudas a familias con bonos de alimentación y familias con lactantes, así como en infraestructuras como el Centro de Día, ayudas a la dependencia, planes de Igualdad, y nuevos programas municipales en materia de Vivienda, Bienestar Animal, Memoria Histórica y Tecnologías de la Información, para avanzar en la modernización de la administración local y en la ampliación de las políticas públicas.

Igualmente, se incrementan los recursos para Cultura, Deportes, Biblioteca, así como para el Museo Virtual, el Patrimonio histórico y Fiestas, al tiempo que se refuerzan los recursos destinados a la seguridad ciudadana, la gestión de los aparcamientos públicos gratuitos y la mejora del tráfico.

El gasto en personal, que representa el 31,5% del presupuesto total, se sitúa a 13,7 millones de euros. Esta inversión tiene como objetivo reforzar los servicios municipales, dado que el ayuntamiento sigue apostando por un empleo público, estable, cualificado y al servicio de la ciudadanía. También se incrementan las partidas destinadas a limpieza viaria, parques y jardines, reducción de la contaminación y gestión de residuos. En este capítulo destaca, precisamente, la puesta en marcha del nuevo contrato de recogida de residuos y la renovación total de contenedores hacia un modelo más sostenible, así como la flota de camiones de recogida, contribuyendo a un municipio más limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Inversiones de "transformación"

El apartado de inversiones reales, dotado con 6,45 millones de euros, "permitirá seguir transformando Quart de Poblet con actuaciones financiadas mayoritariamente con fondos propios". Uno de los proyectos clave del Presupuesto de 2026 es la intervención global de la Cisterna y el entorno de la plaza de la Iglesia, uno de los núcleos neurálgicos de Quart de Poblet. Tras la paralización de los trabajos por el hallazgo de restos arqueológicos de gran valor, el Consistorio cuenta ya con autorización para reanudar las obras y completar la siguiente fase de transformación urbana.

Destacan también las inversiones en la mejora y modernización de los centros educativos a través del Pla Edificant, con importantes actuaciones en varios colegios públicos del municipio, lo que permite reforzar la calidad de las infraestructuras educativas.

Igualmente, las inversiones previstas incluyen actuaciones urbanísticas con el objetivo de mejorar las calles y espacios públicos, con proyectos de reurbanización y actuaciones en diversos enclaves del municipio, así como la creación de espacios más accesibles e inclusivos, como el Parque científico o el Parque Inclusivo adaptado.

En paralelo, se impulsan medidas de eficiencia energética, como la instalación de placas solares en edificios de titularidad municipal, así como obras de mejora en los polígonos industriales, y se avanza en la transición digital mediante el despliegue de fibra óptica para que la red llegue a cada rincón de Quart de Poblet, la renovación del sistema WiFi municipal y la modernización de los sistemas informáticos.

El presupuesto contempla igualmente mejoras en materia de seguridad y movilidad, con nuevas inversiones en equipamientos para la Policía Local y un nuevo local para las dependencias municipales, así como sistemas de videovigilancia en el municipio y medidas innovadoras para mejorar la seguridad vial.

Por otra parte, se destinan cerca de 7 millones de euros (un 16% más) en transferencias corrientes para sostener el tejido asociativo, cultural y deportivo del municipio, para la empresa municipal GESQUART, y crece un 17% la dotación para la Mancomunidad del Barrio del Cristo.

A la inversión prevista, hay que sumar la llegada de 32,1 millones de euros del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por la DANA de octubre de 2024 y el inicio del Plan EDIL (FEDER 2021-2027), que supondrá más de 6 millones de euros en inversiones europeas, siendo Quart de Poblet el único municipio de l’Horta Sud beneficiario de este programa.

En este sentido, el Ayuntamiento destina partidas significativas para abordar las obras de reparación y restitución de infraestructuras municipales gravemente afectadas por la DANA. Gracias a la financiación recibida del Gobierno de España, el municipio ejecutará proyectos que incluyen la reparación de espacios culturales, deportivos y de servicios comunitarios, como el Auditori Molí de Vila, el Centro de Interpretación de la Naturaleza, el Centro Ocupacional para personas con diversidad funcional, zonas verdes y otros equipamientos municipales dañados por el temporal.