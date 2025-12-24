Torrent valorará de nuevo si colocar los postes de rugby en las pistas de atletismo
El equipo de gobierno afea al club de atletismo que realizara la protesta este miércoles por la tarde "aun sabiendo que estaban en fase de revisión técnica"
El equipo de gobierno (PP y Vox) del Ayuntamiento de Torrent rechazó ayer hacer valoraciones sobre la manifestación que realizó el Club de Atletismo de la ciudad frente al consistorio este miércoles por la tarde para que la concejala de Deportes, María Ángeles Lerma (Vox), revoque la decisión de colocar postes de rugby en las pistas de atletismo. Según los atletas, ambos deportes, "no son compatibles" en un mismo espacio, y así lo reivindicaron en una protesta que contó con el apoyo de cientos de personas.
En este sentido, preguntados por esta concentración, la edil de Deportes recuerda que "el pasado jueves se celebró una reunión a las que asistieron ambos clubes, el de atletismo y el de rugby (aprovecha para afear al presidente del primero que no asistiera al encuentro)". Una reunión a la que también se invitó a los miembros de la Fundación Deportiva Municipal y los grupos de la oposición. En dicha cita, "además de explicar con planos la instalación, los asistentes expusieron sus puntos de vista concretando por parte de la concejala de deportes que se realizaría una nueva valoración contando con informes técnicos", explican fuentes municipales.
Por tanto, el ayuntamiento se ha abierto a valorar de nuevo la instalación (o no) de las infraestructuras necesarias para practicar estas dos disciplinas conforme dicten los informes de los técnicos. Por último, el ayuntamiento afea al club de atletismo que pese a haber avanzado la voluntad de revisar el asunto, "decidieron continuar con la manifestación, aun sabiendo que el proceso estaba en fase de revisión técnica".
