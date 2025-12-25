Burjassot impulsará en 2026 un nuevo taller de empleo de Educación Ambiental en el Aula Natura l’Eixereta

En 2026, el Ayuntamiento de Burjassot pondrá en marcha una nueva edición del Taller de Empleo Aula Natura l’Eixereta II, centrado en la especialidad de Interpretación y Educación Ambiental, dentro del proyecto municipal Burjassot Agenda 2030. Se trata de la quinta edición de este programa formativo y laboral vinculado a la sostenibilidad y la concienciación ambiental.

Las personas interesadas en participar deberán solicitar su inclusión en el programa a través de Espai Labora y, posteriormente, acudir a Cemef para ampliar información. Está especialmente dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, que cumplan los requisitos establecidos para formalizar un contrato de formación en alternancia y que acrediten la formación previa exigida para esta especialidad de nivel 3.

Para desempleados

El Taller de Empleo es un programa mixto de formación y empleo, con una duración de un año, dirigido a personas desempleadas. Las personas participantes reciben formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en Interpretación y Educación Ambiental (SEAG0109), al tiempo que adquieren experiencia profesional.

El proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Burjassot y se desarrollará en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado, donde tendrá lugar la formación teórica. Las prácticas y actividades se llevarán a cabo en distintos espacios de Burjassot, como parques y jardines, la huerta, centros educativos y, de manera especial, en el Parque de l’Eixereta, donde se encuentra el Aula Natura.

Destinatarios

Los destinatarios principales de las actividades diseñadas por el “Taller de empleo Aula Natura l’Eixereta II” serán los centros educativos de Burjassot, con los que se realizarán actividades de Educación Ambiental pensadas para Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Formación Profesional. A través del aprendizaje colaborativo, se abordarán contenidos como el reciclaje, la gestión de residuos y el cuidado del medio ambiente, fomentando el pensamiento crítico y la acción ciudadana desde edades tempranas.