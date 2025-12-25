Los Centros de Atención Diurna y el Sasem concluyen las actividades de Educación Ambiental en Burjassot
El programa Emtreduca, promovido por la EMTRE, ha permitido que los usuarios de los centros aprendan sobre sostenibilidad y el impacto de los residuos, a través de actividades lúdicas y educativas
Los usuarios y usuarias de los Centros de Atención Diurna y el Sasem (Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con problemas de Salud Mental Grave) han finalizado las actividades de Educación Ambiental desarrolladas en el Centro Socioeducativo Díaz-Pintado de Burjassot. Se trata de actividades de sensibilización ambiental enmarcadas en el programa Emtreduca, impulsado por la EMTRE (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos) y financiado desde 2022 por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
El viatge dels residus, Al mercat, amb trellat y Jocs R-unidos ha sido algunas de las actividades lúdicas y educativas con las cuales las personas usuarias se han divertido y, a la vez, han aprendido hábitos más sostenibles para la vida cotidiana y sobre el impacto de los residuos en el medio ambiente.
Junto a otras actividades llevadas a cabo a lo largo de 2025, se ha cumplido con el objetivo de estos programas municipales de integrar la sostenibilidad en sus iniciativas de atención, inclusión y acompañamiento.
