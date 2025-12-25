Nueva ayuda de 400.000 euros en Catarroja para autónomos y pymes afectadas por la dana
El ayuntamiento concede una subvención de 30.000 euros a la Asociación de Empresarios de Catarroja para reforzar la coordinación empresarial y la reconstrucción del polígono
La reconstrucción sigue dando sus pasados en Catarroja tras la dana del 29 de octubre de 2024. Con el fin de dar a conocer este proceso, el consistorio puso en marcha en el mes de noviembre un mapa interactivo para seguir de cerca los trabajos de recuperación del municipio y ofrecer transparencia en cuanto a las subvenciones.
En esta página web, la ciudadanía puede ver en detalle los daños sufridos y el importe de las ayudas para su reconstrucción. Por ejemplo, el alcantarillado tiene una valoración de daños de 66.000.000 euros y una subvención de 70.936.091,85 euros. Además, en esta web también informa de ayudas que han dado terceros, como la Fundación Amancio Ortega, y que ha gestionado el consistorio, o del estado en el que se encuentran edificios municipales.
Autónomos y pymes
No obstante, más allá de la reconstrucción de la localidad, el Ayuntamiento de Catarroja también apuesta por una línea de ayudas para los vecinos y vecinas. En este sentido, el consistorio ha aprobado una línea extraordinaria de ayudas dotada con 400.000 euros dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) y una subvención adicional de 30.000 euros para reforzar la colaboración con la Asociación de Empresarios de Catarroja (AECA) y avanzar en la recuperación del polígono industrial. Estas medidas buscan "aliviar las pérdidas económicas ocasionadas por el temporal y acelerar la vuelta a la normalidad del tejido productivo local", según el consistorio.
La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que "este apoyo económico es fundamental para que nuestros autónomos y pymes puedan seguir adelante con garantías, manteniendo el empleo y la actividad que da vida a Catarroja. Nuestro compromiso es seguir acompañando al tejido empresarial en su recuperación y asegurar que ninguna empresa tenga que afrontar sola las consecuencias de un fenómeno tan excepcional".
Objetivo de las ayudas
La nueva línea de ayudas permitirá sufragar parte de los costes de reparación y reposición, ofreciendo un apoyo para retomar el funcionamiento habitual. Las subvenciones, además de atender la urgencia derivada del temporal, están diseñadas para "reforzar la estabilidad del tejido económico y acompañar la recuperación a medio plazo".
Gracias a este apoyo económico, AECA también podrá desarrollar nuevas herramientas de comunicación, acciones de dinamización empresarial y medidas orientadas a aumentar la resiliencia del polígono ante futuros fenómenos climáticos.
El ayuntamiento recuerda que esta asociación tuvo un "papel fundamental" después de la catástrofe, canalizando información y facilitando la gestión de incidencias entre el consistorio y las empresas afectadas.
