La San Silvestre volverá a llenar las calles de l'Horta de solidaridad y humor

La San Silvestre se ha convertido en una tradición navideña en toda regla. Y es que más allá de la carrera que se celebra en València el 30 de diciembre y que ya va por su 40ª edición, cada vez son más las poblaciones que se suman a esta iniciativa. Después de las cenas y comidas de Nochebuena y Navidad, toca cambiar el delantal por las zapatillas y, junto con el disfraz más ingenioso, recorrer las calles en una cita festiva, cargada de humor y solidaridad.

En l'Horta esta cita está también más que consolidada y es que localidades como Torrent ya van por su XVI edición, que tendrá lugar el próximo sábado, 27 de diciembre, a las 20 horas, con salida y meta en la calle Ramón y Cajal, frente a la casa consistorial. Organizada por la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, la prueba está pensada para que participe todo el mundo: personas adultas, jóvenes y también menores, siempre que lo hagan acompañados por su madre, padre o tutor legal. En esta edición, toda la recaudación irá destinada a l’Economat Mare de Déu del Pòpul, reforzando el carácter solidario de la carrera.

Para esta cita todavía hay inscripciones disponibles de manera presencial el mismo día de la carrera, tanto por la mañana como por la tarde, en el Ficus y en la calle Ramón y Cajal. Como manda la tradición, la San Silvestre de Torrent también tendrá su parte competitiva y festiva. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías general masculina y femenina, así como en diversidad funcional masculina y femenina. Además, los disfraces volverán a ser protagonistas, con premios para los mejores atuendos masculinos, femeninos, infantiles y grupales, asegurando risas, creatividad y colorido en las calles.

Solidaridad con asociaciones locales

Otra de las San Silvestres más esperadas es la de Paterna, que llega este viernes, 26 de diciembre, a partir de las 20 horas, para llenar las calles de la ciudad de color, risas y disfraces en una cita solidaria y divertida, que organiza el Ayuntamiento de Paterna, a través del Área de Deportes, en colaboración con el Serrano Club de Atletismo.

Los gorros navideños y originales disfraces volverán a ser protagonistas en esta prueba en la que el objetivo es disfrutar, compartir y, sobre todo, contribuir con la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Paterna (Afempes), entidad a la que irá destinada también la recaudación de este año.

La prueba, que partirá de la explanada del cohetódromo, contará con un recorrido de 4,5 kilómetros. Hasta completar un máximo de 1.200 participantes, aquellas personas que aún no se hayan inscrito podrán hacerlo de manera presencial esa misma tarde, a partir de las 17.30 horas, momento en el que también se procederá a la recogida de dorsales.

Otras carreras el día 26 y 27

El 26 de diciembre esta cita también tiene lugar en otros pueblos de l'Horta. Benetússer celebra su VIII edición y para participar las inscripciones estarán abiertas esa misma tarde a las 18 horas en la Plaza de la Xapa, donde dará inicio la carrera a las 20 horas. Junto al disfraz, los corredores tendrán que llevar un kilo de alimentos que se destinará a Cruz Roja.

La localidad vecina de Alfafar celebra su segunda edición. La prueba, de 3,5 kilómetros, dará comienzo a las 18 horas, con salida y llegada en la Plaza del Ayuntamiento. La totalidad de los beneficios recaudados se destinarán a AFPEM Horta Sud, entidad que desarrolla una importante labor social en apoyo a personas con problemas de salud mental y a sus familias.

La San Silvestre en Torrent en la edición de 2024. / A. T.

Catarroja también se prepara para celebrar su San Silvestre el 26 de diciembre a las 18 horas, con salida y llegada en la Av. Diputación, frente al Espai Jove. Una carrera festiva y no competitiva de 2 kilómetros, sin cronómetro, donde el objetivo es pasarlo bien. Además, habrá sorteo de regalos, xocolatà para todas las personas participantes, premios a los tres mejores disfraces y recogida solidaria de alimentos a cargo de Cáritas.

El día 27 se correrá la de Albal. Se trata de una carrera solidaria preparada por la Concejalía de Deportes, junto a ATLOS Eventos Deportivos y el Club de Atletismo de Albal. La carrera (no competitiva), comenzará a las 18 horas desde la plaza del Jardí.

28 y 29 de diciembre

El domingo 28 de diciembre llega esta cita a Alboraia. El Grupo Scout San Cristóbal, en colaboración con el consistorio, organizara la undécima edición de la San Silvestre Scout de Alboraia. La prueba tendrá lugar a las 19 horas, siendo el tiempo máximo de la prueba de una hora. La salida y meta estará situada en la Plaza del Carmen y constará de 5 kilómetros.

Un día después, el 29 de diciembre llega esta cita a Alaquàs. El lunes a las 20 horas tendrá lugar la XIII edición de esta carrera con carácter lúdica y festiva. El punto de salida y llegada será en la Plaza de la Constitución, junto al Castell d'Alaquàs, y habrá premios para los tres mejores disfraces en la categoría infantil (menores de 14 años), individual (a partir de 14 años) y de grupo (3 o más personas).

Otras poblaciones, como Quart de Poblet o Aldaia, ya han celebrado su carrera, por lo que los vecinos y vecinas se pueden sumar a las de otros municipios o a la de la capital valenciana.