El 'Tren de la Navidad' vuelve a recorrer Paterna para dinamizar el comercio local

Regresa el Tren de la Navidad a Paterna, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, para respaldar y dinamizar el comercio local durante la campaña navideña y en la que este año participan más de 200 establecimientos de la ciudad.

De este modo, los vecinos y vecinas que vuelvan a realizar sus compras en los comercios locales adheridos a esta iniciativa, sin importe mínimo, podrán obtener un ticket preferente para disfrutar de un paseo en el Tren de la Navidad, que vuelve a circular por la localidad durante estas fechas señaladas

En palabras del concejal de Comercio, Lucas Jodar, “cerramos el año con una campaña atractiva y familiar que anima a comprar en Paterna donde lo tenemos todo” al mismo tiempo que ha remarcado que “apoyar al comercio de nuestra ciudad es sinónimo de fortalecer la economía local al mismo tiempo que también generamos un espíritu navideño más solidario y participativo”.

Recorrido y horario del tren

El Tren de la Navidad, que ofrece un recorrido aproximado de 25 minutos, parte desde la plaza de la Replaceta, junto a la Plaza del Pueblo, y te traslada por algunas de las principales calles del casco urbano engalanadas con la iluminación y decoración típica navideña.

Este servicio está disponible durante estas dos semanas de fiestas, hasta el 6 de enero, en horario de mañana de 10.30 a 13.30 horas y de tarde de 16.30 a 20.30 horas, salvo los días 27 de diciembre y 5 de enero, en los que el tren circulará únicamente por la mañana.

"Con esta propuesta, Paterna apuesta así por unas Navidades llenas de actividad y de ocio en familia además de apoyar el comercio local".