Muere un perro y casi 20 intoxicados por un incendio en una vivienda en Alaquàs

Un total de 17 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo esta mañana como consecuencia de un incendio ocurrido en una vivienda del patio 17 de la calle Cid, en Alaquàs.

El fuego se ha declarado a las 7.12 horas por causas que aún se encuentran bajo investigación y, rápidamente, se han enviado varias dotaciones de bomberos al lugar, así como medios sanitarios.

"A las 7.10 horas ha llegado el aviso, a través de una llamada de la vecina de la puerta 2, y la Policía Local y bomberos han tenido una rápida actuación. La puerta afectada es la 1, en la que se encontraban un hombre y su perro. El animal ha fallecido y al hombre lo han trasladado al hospital", explica el alcalde de la localidad, Toni Saura.

Los servicios médicos han atendido a los vecinos y vecinas, un total de 17 personas. "Todas ellas han sido dadas de alta en el lugar", han especificado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), "a excepción del hombre que reside en la vivienda, de 40 años, que ha sido trasladado al Hospital General de València en ambulancia".

Dotaciones

El CICU ha enviado a la calle Cid de Alaquàs una unidad del SAMU, dos unidades SVB, dos ambulancias convencionales y equipo médico de Atención Primaria.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha acudido también al incendio con varias dotaciones de bomberos procedentes de los parques de Torrent, Catarroja y Paterna. También han participado en la extinción de las llamas un sargento y un jefe de sector. Sobre las 9.30 horas, el fuego ya había sido sofocado, según han asegurado fuentes del Consorcio.