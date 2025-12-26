La alcaldesa Folgado agradece en Navidad la labor de Policía y Protección Civil de Torrent

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quiso estar cerca de quienes velan por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en unas fechas tan señaladas como la Navidad. Por ello, durante la madrugada del día de Navidad, se desplazó hasta la comisaría de la Policía Local de Torrent para felicitar personalmente las fiestas a los agentes que estuvieron trabajando durante la Nochebuena, agradeciéndoles su dedicación, profesionalidad y compromiso permanente con la ciudad.

La visita se realizó acompañada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, y la concejala de Personal, Amparo Chust. Durante el encuentro, la alcaldesa trasladó a los agentes su reconocimiento por garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Torrent mientras muchas familias celebraban la Nochebuena en sus hogares, y les deseó un servicio tranquilo en una noche especialmente intensa para los cuerpos de seguridad.

Amparo Folgado quiso poner en valor no solo el trabajo de los agentes, sino también el esfuerzo personal que supone desempeñar su labor en fechas tan familiares. En este sentido, tuvo palabras de agradecimiento para los familiares de los policías, que no pudieron compartir la Nochebuena con ellos debido a su obligación de servicio. “Gracias por vuestra comprensión y apoyo, porque detrás de cada agente hay una familia que también contribuye a la seguridad de Torrent”, destacó la alcaldesa.

Durante su visita, Folgado recordó igualmente a todos los profesionales que trabajan en Navidad para que la ciudad siga funcionando con normalidad. En especial, mencionó a los servicios de emergencia, Bomberos, personal sanitario, así como a las personas que trabajan en la hostelería y a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza urbana, cuyo esfuerzo permite que Torrent sea una ciudad segura, cuidada y acogedora también durante las fiestas.

Almuerzo con voluntarios

Previamente, la alcaldesa había asistido al almuerzo navideño de los voluntarios de Protección Civil, celebrado en la base de la agrupación. En este encuentro estuvo acompañada por la concejala de Movilidad y Protección Civil, Adelina González, y aprovechó la ocasión para agradecer de manera directa la labor altruista que realizan los voluntarios a lo largo de todo el año.

Folgado destacó el papel fundamental de Protección Civil en momentos clave para la ciudad, como durante celebraciones y eventos multitudinarios, pero también en situaciones de riesgo y emergencia. La alcaldesa subrayó especialmente su actuación en episodios de alerta naranja y roja, cuando los voluntarios realizan tareas esenciales como la vigilancia de barrancos, el corte de caminos y el apoyo a otros servicios de emergencia para prevenir situaciones de peligro.

Extraordinaria labor tras la dana

De manera especial, Folgado quiso recordar la extraordinaria labor realizada tras la dana del 29 de octubre de 2024, cuando los voluntarios de Protección Civil de Torrent llevaron a cabo un trabajo “encomiable y ejemplar”. Durante aquellos días, participaron activamente en el rescate de vecinos, en el suministro de alimentos y agua a personas que quedaron aisladas y en múltiples actuaciones de apoyo que resultaron decisivas para garantizar la seguridad y la atención a la población afectada, no solamente de Torrent sino de toda la comarca, colaborando con la Mancomunitat de l’Horta Sud.

La alcaldesa con los voluntarios de Protección Civil. / A. T.

La alcaldesa concluyó su visita con un mensaje de agradecimiento general a todas las personas que permanecen de guardia durante las fiestas navideñas para que el resto de vecinos y vecinas puedan disfrutar de estos días con tranquilidad y seguridad. Un reconocimiento que quiso dirigir de manera especial a quienes lo hacen de forma voluntaria, “demostrando una vez más su compromiso, solidaridad y vocación de servicio con Torrent y con todos los torrentinos y torrentinas”.