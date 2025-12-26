Aldaia
Alumnos del IES Beatriu Civera reciben el premio Sapiència por su proyecto científico
Eva Arnau y Mauro Gimeno, baja la dirección del profesor Diego Navarro, han sido galardonados con el segundo premio por su propuesta tecnológica para generar energía eléctrica al caminar
El experimento consiste en una zapatilla que transforma la energía mecánica generada en caminar en energía eléctrica mediante materiales piezoeléctricos
Un nuevo reconocimiento para el instituto Beatriu Civera del Barrio del Cristo-Aldaia. Sus alumnos Eva Arnau y Mauro Gimeno, bajo la tutorización del profesor Diego Navarro, han conseguido el segundo premio Sapiència en la modalidad de Tecnología e Ingeniería, celebrado durante el congreso y acto oficial de entrega de galardones el 13 de diciembre en el Aula Magna de la Universitat Miguel Hernández de Elx.
El proyecto galardonado desarrollado por los alumnos ha sido “Energía eléctrica paso a paso”, que presenta una propuesta tecnológica de alto impacto con una zapatilla que transforma la energía mecánica generada en caminar en energía eléctrica mediante materiales piezoeléctricos, almacenándola en una batería con energía para cargar dispositivos, como un teléfono móvil.
Con este proyecto se demuestra que realizando una actividad cotidiana con estos materiales se convierte en una fuente de energía limpia y accesible. Esta iniciativa se debe a un estudio previo realizado en la asignatura Trabajo Experimental en Física y Química de segundo de Bachillerato, en el que el alumnado exploró las posibilidades reales de estos materiales para la creación de energía eléctrica.
Los galardones
Los Premios Sapiència, que ya van por la quinta edición, son una iniciativa autonómica conjunta de la Conselleria de Educación y la Red de Universidades Valencianas, destinada a fomentar las vocaciones científicas, tecnológicas y de investigación entre el alumnado de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.
Apuesta por las vocaciones científicas
Por ello, este nuevo reconocimiento para el centro del Barrio del Cristo refleja la "apuesta del instituto de desarrollar las vocaciones científicas y tecnológicas del alumnado".
Tal como informa el IES Beatriu Civera, el éxito "no es anecdótico". Antes de obtener el galardón Sapiencia, el trabajo de Eva y Mauro ya había resultado vencedor en la misma modalidad de la XX Feria Experimenta de la Universitat de València, el pasado 13 de abril.
Galardón en Francia
Asimismo había recibido, el pasado junio, el prestigioso galardón Grand Prix Ampère-Blas Cabrera, entregado en el Museo Ampère de la localidad francesa de Lyon, y otorgado por el Museu Ampère y la Societat d’Amics d’André-Marie Ampère. Los premios forman parte de las celebraciones del 250 cumpleaños del nacimiento de Ampère, físico y matemático francés, considerado uno de los padres de la electrodinámica. Su nombre ha quedado inmortalizado a la unidad de medida de la corriente eléctrica: el amperio. Y Blas Cabrera (1878-1945) fue un destacado físico español, conocido por sus investigaciones en el campo del magnetismo. Amigo próximo de Albert Einstein, colaboró estrechamente con él. Fue miembro del comité de creación del Museo Ampère en Francia el 1930.
Apuesta firme por las vocaciones científicas
Finalmente, según destaca el centro, este reconocimiento refleja también la "apuesta firme de la IES Beatriu Civera para desarrollar las vocaciones científicas y tecnológicas de su alumnado, impulsando proyectos de investigación que conectan el rigor académico con la innovación y los retos reales del mundo actual".
Con un enfoque que integra creatividad, sostenibilidad y transferencia social, "Energía eléctrica paso a paso" se convierte en un "ejemplo de solución local a un reto global, demostrando que la ciencia joven puede contribuir de manera decisiva a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos del siglo XXI", destacan en el centro educativo.
