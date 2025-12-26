Carril bici y pasos inteligentes: así es la renovada avenida 9 d’Octubre de Quart de Poblet

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha concluido las obras de reurbanización integral de la avenida 9 d’Octubre, una de las principales arterias del municipio, tras una inversión total de 1.116.939 euros. La actuación ha supuesto una transformación integral del entorno urbano, con el objetivo de priorizar al peatón, mejorar la movilidad y avanzar hacia un modelo de espacio público más sostenible y accesible.

"Los trabajos, iniciados el pasado mes de abril, han incluido una profunda renovación de las infraestructuras y del diseño urbano", expresan desde el consistorio. Entre las principales actuaciones destaca la ampliación de las aceras, que pasan a tener un ancho mínimo de tres metros, la renovación completa de la red de saneamiento y alcantarillado, la eliminación de barreras arquitectónicas y la sustitución integral del mobiliario urbano, con nuevos bancos, papeleras y luminarias LED de bajo consumo.

En materia de movilidad, la avenida ha pasado a tener un único sentido de circulación, desde la avenida San Onofre hasta la rotonda Trece Rosas, lo que permite reducir la congestión del tráfico y reorganizar el estacionamiento. Además, se han habilitado plazas de aparcamiento en batería en uno de los lados de la vía y en cordón en el otro, así como un carril bici bidireccional que mejora la conectividad ciclista con la A-3 y con el municipio de Manises.

El proyecto prioriza al peatón, incorpora un carril bici y renueva las redes de saneamiento y alumbrado. / A. Q.

La intervención ha incorporado también una importante mejora paisajística, con la plantación de más de 40 nuevos árboles, entre ellos bahuinias y acer, y varios parterres y jardineras con plantaciones autóctonas. Esta nueva masa vegetal contribuye a mitigar el efecto isla de calor, mejorar el confort térmico y generar itinerarios peatonales más agradables.

Refuerzo seguridad vial

En el ámbito de la seguridad vial, se han instalado pasos de peatones inteligentes con iluminación integrada, que se activan automáticamente en condiciones de baja visibilidad al detectar la presencia de viandantes, reforzando así la protección de peatones y ciclistas.

El acceso a la calle Filomena Valldecabres se mantiene sin modificaciones y la ejecución de las obras se ha desarrollado por fases, con el fin de minimizar las molestias a vecinos, vecinas y comercios de la zona.

Con esta actuación, "el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la mejora del espacio público, la movilidad sostenible y la calidad de vida de la ciudadanía, apostando por un modelo urbano más accesible, verde y seguro".