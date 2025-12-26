Catarroja convierte la despedida de 2025 en una celebración para todas las edades

Catarroja celebra los últimos días de la Navidad con una programación pensada para llegar a todos los vecinos y vecinas del municipio. En este periodo final, el Cap d’Any Sènior, las campanadas infantiles y la fiesta nocturna de Nochevieja marcarán la despedida del 2025, ofreciendo distintas propuestas para que todas las generaciones puedan dar la bienvenida al 2026 en un ambiente festivo y compartido.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que “la despedida del año es un momento muy especial y queríamos que todas las generaciones pudieran vivirla a su manera, compartirla y disfrutarla juntas”.

Programación

Antes de la llegada del fin de año, la programación navideña continúa el 27 de diciembre con una actividad juvenil de aventura, la Vía Ferrata de Tous, una salida con desplazamiento en autobús que permitirá a las personas participantes disfrutar de una experiencia deportiva en plena naturaleza.

El 28 de diciembre estará especialmente dedicado al público familiar y a la música. Por la mañana, el Parque de Paluzié acogerá el Campamento Real de los Reyes Magos, un espacio lúdico donde los más pequeños y pequeñas podrán vivir de cerca la antesala de la llegada de Sus Majestades. Ese mismo día, la Plaza Mayor será escenario del Concierto de Fin de Año de L’Artesana, interpretado por la Banda Simfónica.

Las actividades continuarán el 29 de diciembre con una propuesta cultural, la proyección de la película “Avatar: Fuego y ceniza”, dentro del ciclo de cine inclusivo, en el cine MN4.

El 30 de diciembre se concentrarán varias iniciativas dirigidas a distintos públicos. La jornada comenzará con una salida de karts al circuito de Ademuz, continuará por la tarde con un taller de LEGO en el Espai Jove y culminará con el Cap d’Any Sènior, una celebración pensada especialmente para las personas mayores del municipio, que tendrá lugar en el parque del Secanet.

El día 31 de diciembre, Catarroja vivirá una de las principales novedades de esta programación con la celebración de las campanadas infantiles al mediodía en el Parc del Secanet, una propuesta pensada para que niños y niñas puedan dar la bienvenida al nuevo año en un ambiente familiar. Por la noche, el mismo espacio acogerá la Fiesta de Bienvenida al Año Nuevo 2026, abierta a toda la ciudadanía.

Últimas actividades

Las actividades navideñas finalizarán el 5 de enero con uno de los actos más esperados, la Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las calles del municipio a partir de las 18.30 horas, llenando Catarroja de ilusión y tradición.

Además, durante todo el periodo navideño continúa en funcionamiento la Feria de Atracciones de Navidad, ubicada en el aparcamiento del Mundial 82, que seguirá ofreciendo una alternativa de ocio familiar hasta el 6 de enero. La instalación mantiene su horario habitual, abriendo de domingo a jueves por la tarde y ampliando el cierre los viernes, sábados y vísperas de festivo.