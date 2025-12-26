Las mejoras en la vía de servicio de la V-21 reforzarán la seguridad y la movilidad en l’Horta Nord

La Junta de Gobierno de la Diputació de València ha aprobado una subvención de más de 700.000 euros que permitirá mejorar el pavimento y la señalización de la vía de servicio de la V-21, en un tramo que afecta a los términos municipales de Meliana, Alboraia, Foios y Albalat dels Sorells.

La intervención, que se ubica en el tramo comprendido entre Alboraia y Albalat dels Sorells, se desarrollará sobre una vía de titularidad municipal que, según explica la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, "con el paso del tiempo había dejado de cumplir únicamente funciones agrícolas para convertirse en un eje fundamental de conexión tanto con el acceso norte a la ciudad de València, como con Sagunt y las comarcas del norte" y añade que "el incremento del tráfico y un firme deteriorado habían generado problemas de seguridad en la circulación, especialmente en los días de lluvia".

En este sentido, Mazzolari ha señalado que “la vía de servicio de la V-21 es utilizada a diario por vecinos, agricultores, trabajadores y empresas, y su mejora tiene un impacto directo en la seguridad vial y en la calidad de los desplazamientos cotidianos”.

Por su parte, la alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, afirma que "esta actuación permitirá mejorar un trazado muy transitado, con problemas recurrentes de exceso de velocidad y puntos con elevada accidentalidad", y subraya que "esta mejora es esencial tanto para los vecinos y vecinas de Meliana como para los pueblos de alrededor, de ahí que nuestro ayuntamiento ha liderado esta actuación tras suscribir un convenio de colaboración con los demás municipios afectados".

El área provincial de Carreteras financiará íntegramente la actuación mediante una subvención prepagable, que se distribuirá en función de la superficie de actuación en cada término municipal.

Mejora de la seguridad y el confort de la circulación

El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura de la vía de servicio en un tramo de aproximadamente 2,8 kilómetros, así como la mejora integral de la señalización vertical y horizontal. Los trabajos permitirán eliminar deformaciones del firme, reparar los puntos más deteriorados y reforzar la señalización destinada a reducir la velocidad y ordenar el tráfico en intersecciones y tramos especialmente sensibles.

La intervención incluye también medidas específicas para aumentar la seguridad en curvas con alta siniestralidad y en accesos utilizados por vehículos pesados vinculados a la actividad agrícola e industrial de la zona. El objetivo es restablecer unas condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, adaptando la vía a su función actual como corredor de movilidad diaria entre municipios de l’Horta Nord y el entorno metropolitano de València.