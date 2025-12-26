Un fallo en el aire acondicionado provoca un incendio en una vivienda de Quart de Poblet
Tres personas han sido trasladadas al Hospital de Manises por inhalación de humo
El Consorcio de Bomberos de València ha intervenido en otro incendio de una vivienda, esta vez en Quart de Poblet, declarado a las 10.12 horas en un piso de la calle Pío XII. Se han movilizado tres dotaciones de bomberos, uno con escalera para rescates, de los parques de Paterna y Torrent.
Según informan fuentes municipales a Levante-EMV, el fuego afectaba a una vivienda de la primera planta en la que residen dos personas mayores. Como consecuencia del humo han evacuado a siete personas y a un perro, algunas de ellas recatadas a través del vehículo de altura. El propietario de la vivienda, una señora mayor y su nieto se encuentran en el Hospital de Manises por la inhalación de humo, pero como informan desde el consistorio "se encuentran estables".
Mientras que del incendio de Alaquàs todavía se desconoce el origen, el de Quart de Poblet ha sido ocasionado por un fallo o avería en el sistema de aire acondicionado. "Gracias a la rápida actuación de bomberos no ha habido ninguna incidencia grave, ya que si el fuego se hubiese propagado más habría sido más complicada la evacuación", informan. Uno de los rescates se ha producido desde el balcón de una vivienda.
Al incendio también han acudido tres ambulancias, entre las que se encontraban un SAMU y dos de Soporte Vital Básico.
