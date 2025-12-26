Investigación
Francesc Ferre Domínguez gana el XVI Premi d'Estudis Locals d'Aldaia 2025
El autor desarrollará el trabajo galardonado "La Torre Forcallada: un viatge a l'Aldaia del Segle XVI"
El XVI Premi d'Estudis Locals 2025 de Aldaia ya tiene proyecto ganador. Se trata de "La Torre Forcallada: un viatge a l'Aldaia del Segle XVI" de Francesc Ferre Domínguez, que fue premiado en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal con la presencia del alcalde Guillermo Luján.
En el evento, presentado por Chus Lacort, participó Pablo Griñó Martí, miembro de la UMA, que habló de cómo afectó la dana a la banda de la Unió Musical d'Aldaia, y se presentó el libro ganador de la edición de 2022: 'La Lira i La Nova: les bandes de música d'Aldaia (1888-1931)', de Toni Bellón Climent.
El objetivo de este premio es promover la realización de estudios sobre la realidad local en diferentes ámbitos y etapas, y publicar estos trabajos. Se premia, por tanto, el mejor proyecto de investigación sobre aspectos históricos, económicos, geográficos, antropológicos, sociológicos, literarios, artísticos, etc. vinculados con el pueblo de Aldaia.
El jurado
El jurado de esta edición está formado por Lola Alfonso Noguerón, documentalista; Tomás Roselló Jaunzarás, arquitecto técnico e investigador; y Pablo Griñó Martí, graduado en Historia.
Un año para desarrolar la investigación
Ferre tendrá un año para desarrollar su investigación y el jurado dictaminará entonces si su trabajo se ajusta a la propuesta inicial para, finalmente, ser publicado. En este caso, además, recibirá 5.000 euros de premio.
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en València
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"
- Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado
- La nieve tiñe de blanco navideño Castelló en un gélido y lluvioso 25 de diciembre