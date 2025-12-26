La Fundación Deportiva de Torrent aprueba su presupuesto con un aumento de 456.540,45 euros

El consejo rector de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent ha aprobado este viernes el presupuesto de 3,2 millones para el ejercicio 2026. El documento ha salido adelante con los cuatro votos favorables de los representantes del equipo de gobierno, Partido Popular (2) y VOX (2), los votos en contra de la oposición de PSPV-PSOE (1) y Compromís (1), y la abstención del representante del Club Atletismo Torrent (1). El proyecto ahora será elevado a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento para su integración en el Presupuesto General del Ayuntamiento.

El presupuesto de la Fundación Deportiva asciende a 3.202.340,45 euros, tanto en ingresos como en gastos, garantizando "el equilibrio presupuestario y la viabilidad económica del organismo autónomo", según ha destacado el consistorio en un comunicado. Esta cifra supone un incremento total de 456.540,45 euros, un aumento del 16,63 %, respecto al último presupuesto consolidado, correspondiente al ejercicio 2024, lo que "evidencia una clara apuesta del Ayuntamiento por reforzar las políticas públicas en materia deportiva y mejorar los servicios" que se prestan a la ciudadanía.

Mayor aportación municipal

El aumento del presupuesto viene motivado, fundamentalmente, por el incremento de la aportación municipal y por una evolución positiva de los ingresos propios, vinculados al crecimiento del número de abonados y usuarios de las actividades deportivas, así como a la celebración de eventos y programas que dinamizan la vida deportiva de la ciudad.

La aportación del Ayuntamiento de Torrent a la Fundación Deportiva Municipal alcanza en 2026 los 2.609.955,45 euros, lo que representa más del 81 % del presupuesto total, reforzando el papel del consistorio como principal garante del acceso al deporte en condiciones de igualdad para todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

La presidenta de la Fundación Deportiva Municipal y concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha destacado que “este presupuesto refleja una apuesta firme y responsable por el deporte en Torrent, con más recursos, más planificación y más apoyo directo a quienes hacen posible la actividad deportiva en nuestra ciudad”.

Lerma ha subrayado que “las subvenciones nominativas se incorporan al IV capítulo desde el inicio del ejercicio, evitando las modificaciones del capítulo VI a lo largo del ejercicio, lo que da seguridad y estabilidad a clubes y deportistas, evitando incertidumbres y permitiéndoles centrarse en lo verdaderamente importante: entrenar, competir y formar en valores”.

El informe económico-financiero que acompaña al proyecto avala la suficiencia de los créditos, la razonabilidad de las previsiones de ingresos y la capacidad del presupuesto para atender con solvencia las obligaciones y el funcionamiento ordinario de los servicios deportivos municipales, sin necesidad de incrementar los precios públicos.

Apoyo directo al deporte local

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto 2026 es la inclusión de las subvenciones nominativas en los créditos iniciales, evitando así tener que esperar a posteriores modificaciones presupuestarias. Esta decisión supone un avance significativo en términos de planificación, estabilidad, transparencia y seguridad económica para clubes, entidades deportivas y deportistas.

En total, el capítulo de transferencias corrientes alcanza los 594.050 euros, que se destinan al apoyo directo al tejido deportivo de Torrent mediante subvenciones a clubes, becas para deportistas federados, premios a deportistas de élite y subvenciones directas a entidades que desarrollan una labor esencial en la promoción del deporte y los valores asociados a la práctica deportiva.

Este enfoque permite a los clubes y deportistas planificar la temporada con mayor antelación, estabilidad y garantías, reforzando el deporte base y facilitando el acceso de niños, jóvenes y adultos a una práctica deportiva de calidad.

Un presupuesto que cuida las instalaciones y los servicios

El presupuesto aprobado también consolida los recursos necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, garantizando su adecuado estado y la prestación de servicios esenciales. Destaca el control del gasto corriente, compensando el incremento de algunos costes mediante una gestión más eficiente, como la contratación de suministros energéticos a través de acuerdos marco, lo que ha permitido generar ahorros sin reducir servicios.

Asimismo, se contemplan inversiones para la mejora de equipamientos, así como la continuidad de programas deportivos municipales que fomentan hábitos de vida saludables y la práctica deportiva en todas las edades.

Patrocinios deportivos con 60.000 euros

El presupuesto 2026 de la Fundación Deportiva prevé 60.000 euros en la partida de ingresos por patrocinios, una medida que refuerza la colaboración público-privada y permite diversificar las fuentes de financiación del deporte municipal. Este aumento contribuye a fortalecer la sostenibilidad económica de la Fundación, ampliar recursos para actividades y eventos deportivos y seguir mejorando los servicios sin trasladar costes adicionales a la ciudadanía, consolidando así un modelo de gestión más eficiente y abierto a la implicación del tejido empresarial local.