L’Horta suma 12.258 nuevos vecinos y se sitúa a menos de 19.000 habitantes de València

La comarca de l’Horta sigue consolidándose como una de las zonas favoritas para residir y así lo demuestra su censo. Según los últimos datos oficiales consolidados y publicados este diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón de los municipios españoles, a fecha 1 de enero de 2025 las 43 poblaciones contaban con 821.979 habitantes. Una cifra que refleja un incremento del 1,5 por ciento al sumar 12.258 nuevos vecinos en el último año (son menos que el año anterior 2024, cuando se añadieron 15.520 con un crecimiento récord superando levemente el registro de 2023 cuando fueron 15.424 más las personas censadas).

Se afianza así el crecimiento demográfico de la corona metropolitana de Valencia. Pese a la escasez de oferta inmobiliaria y de las dificultades que tienen que afrontar los vecinos para arrendar una vivienda, l’Horta continúa creciendo, pese a seguir sin superar a la población de la capital, que llegó a los 840.792 residentes, aunque l’Horta se sitúa a una diferencia de menos de 19.000 habitantes del Cap i Casal.

L'Horta Sud ronda el medio millón de residentes

Por comarcas, los pueblos de l’Horta Sud continúan siendo un año más los más poblados al rozar el medio millón de ciudadanos. En concreto, las 20 poblaciones concentran a un total de 499.622 empadronados, 7.479 más que el ejercicio anterior (492.143). El incremento es del 1,5 %.

Por su parte, las 23 localidades de l’Horta Nord también aumentaron un 1,5 % su población y alcanzaron los 322,357 residentes, lo que supone un incremento de 4.779 personas.

Las capitales

El crecimiento demográfico también se consolida en las dos capitales comarcales gracias a su cercanía a València y al tirón de los nuevos desarrollos urbanísticos. El más pronunciado se produjo en Torrent, donde el censo aumentó un 1,7% al sumar 1.527 vecinos y vecinas, superando ya los 90.000 habitantes. En concreto, son 90.928.

Viviendas en el barrio de Parc Central de Torrent. / Levante-EMV

Por su parte, en Paterna se contabilizaron 1.197 personas más (un 1,6 % más) situando su población en los 76.019 ciudadanos, con lo que al superar la barrera de los 75.000 ya puede optar a la declaración de Gran Ciudad de la capital de l’Horta Nord.

Tras Torrent y Paterna, las localidades que más crecieron fueron Mislata, con 926 altas superando los 47.000 residentes; Burjassot (665 y un censo de 41.299 ciudadanos) y Quart de Poblet, donde se han alcanzado las 26.967 personas censadas al sumar 663 vecinos. El desarrollo del PAI Molí de Animeta en esta última población le permitirá seguir sumando población en los próximos ejercicios.

Las dos capitales comarcales son las que más crecieron en términos absolutos, pero no en términos relativos, pues en esa clasificación se situaría el pueblo más pequeño, Llocnou de la Corona, que al sumar 11 vecinos se dispara un 9,1 % su crecimiento en un año y llega a los 132 residentes.

Al municipio más pequeño de España, le seguirían en la tabla de crecimiento porcentual Alfara del Patriarca y Foios con un 3,2 y 3 por ciento respectivamente. Por encima de la media comarcal del 1.5 % de crecimiento estarían Almàssera, Albalat, Rafelbunyol, Massanassa, Benetússer, Quart de Poblet, Massalfassar, Picassent, Massamagrell, Mislata, la Pobla de Farnals y Museros, todos ellos con aumentos del 2 % y superiores.

Dos pierden población: Rocafort y Sedaví

Casi la totalidad de ellos crecieron a excepción de dos poblaciones: Rocafort, que perdió dos vecinos, y Sedaví con una marcha de 71 residentes. Alboraia, Picanya y Alaquàs tuvieron los crecimientos más moderados de población con 0,1, 0,2 y 0,5 por ciento, respectivamente.

Por su parte, de los datos del INE se desprende que un año más en la comarca residen más vecinas que vecinos. Así, a fecha 1 de enero de 2025 había censados un total de 402.863 hombres frente a 419.116 mujeres.