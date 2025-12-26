Paiporta reconoce a cuatro equipos deportivos tras un año marcado por los retos de la dana

Paiporta, uno de los municipios de la zona cero de la dana, ha cerrado el año con un reconocimiento a cuatro equipos deportivos locales para mostrarles su apoyo en este año marcado por la catástrofe del 29-O, que dejó a la mayoría de ellos sin sus instalaciones para poder entrenar y con la dificultad personal de quienes estuvieron afectados por la barrancada en primera persona.

En este contexto, el ayuntamiento organizó una recepción martes 23 de diciembre en la casa consistorial en la que el alcalde, Vicent Ciscar, y la concejala de Deportes, Susana Moreno, recibieron a deportistas del club de Patinaje Velocidad Paiporta, del Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta, el Paiporta Club de Fútbol y del club deportivo PIAAM Paiporta, de taekwondo.

"Este final de año hemos querido hacer este reconocimiento a los cuatro clubes que han cosechado trofeos en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. Tenemos al club de patinaje, que ha ascendido de categoría, el equipo de fútbol, que también ha subido, las niñas de gimnasia rítmica, que han hecho una temporada maravillosa, y el club de taekwondo, reconocido internacionalmente", expresó Vicent Ciscar.

Sin instalaciones deportivas

El alcalde de la localidad afirmó que "tenemos unos deportistas que se merecen este reconocimiento" y reivindica la importancia del "esfuerzo", más aún en un municipio como Paiporta con todo lo que ha pasado después de la dana: "nuestros deportistas han empezado el año sin sus instalaciones, por ejemplo el Paiporta CF ha ganado la temporada jugando fuera", explicó. Ciscar manifestó lo significante que es "encontrarte gente que, a pesar de las dificultades, está ahí poniendo el nombre de Paiporta de forma muy positiva en competiciones internacionales".

El campo de fútbol el Palleter de Paiporta seis meses después de la dana. / Miguel Angel Montesinos

Por su parte, la concejala de Deportes, Susana Moreno, reconoció que "ha sido un año muy complicado y duro, muchos deportistas han seguido compitiendo, hemos tenido que buscar espacios para ellos o se los han buscado ellos mismos, y esta es la manera que tenemos desde el ayuntamiento de darles apoyo y reconocer el talento que tenemos en Paiporta a nivel deportivo". Moreno revela que este es el primer encuentro de una serie de citas que van a tener con los clubes del municipio: "vamos a tener encuentros de cuatro en cuatro y esperamos reunirnos con todos, ya que son muchos los que han estado compitiendo y dando apoyo a sus deportistas para que el talento que tienen, puedan llevarlo por toda nuestra tierra y la resta de España".

Los protagonistas

Las y los deportistas pudieron aportar unas palabras sobre la entrega de este reconocimiento. Ana Aráez, presidenta y entrenadora Club Gimnasia Estética y Rítmica expresó que sienten "mucha alegría de que el pueblo las reconozcan como deportistas y por sus valores, muy orgullosa". Ana Montes, entrenadora, declaró que este es "un reconocimiento a todo el trabajo, a toda la lucha por el deporte, por la gimnasia estética, por nuestras niñas, por las instalaciones y todo. Tenemos todo en marcha y estamos a tope".

Por su parte, Eva María Villena, entrenadora y corredora del club Patinaje Velocidad Paiporta, afirmó que "este reconocimiento es muy especial porque ha sido un año muy duro para el club, ya que perdimos la pista, no podíamos entrenar y estábamos en competiciones. Entrenamos como pudimos y al final subimos a primera y algunos compañeros han conseguido trofeos en campeonatos de España, así que este acto es muy importante para nosotros".

Eva María Villena, entrenadora y corredora del club Patinaje Velocidad Paiporta, junto a otras deportistas. / L-EMV

Pablo Ibáñez, director técnico del PIAAM Paiporta, comentó que este reconocimiento "es importante porque los deportistas se motivan y es importante que tengan visibilidad, ya que de esta forma podremos tener patrocinadores y conseguir cosas más grandes". A la cita acudió Adam Benchama, que ha quedado campeón de España en la categoría sub 21; Álvaro Córdoba, que también ha resultado campeón en la categoría absoluta; y Óscar Murcia que también ha saboreado el oro en la categoría pre cadete. Además de los presentes, otro deportista del club, Iván Lysenko, ha quedado subcampeón de Europa en la categoría junior.

Pablo Ibáñez, director técnico del PIAAM Paiporta. / L-EMV

Juanjo Casañ, presidente del Paiporta CF, manifestó que "es un reconocimiento después de una temporada que ha sido muy difícil, porque hemos estado compitiendo en un campo que no es el nuestro, entrenando en diferentes campos y hemos ganado la liga y ascendido cinco semanas antes de que terminara". Después de la dana, el presidente explica que el club "se quedó sin nada, se pierde todo, ya no es solo quedarte sin campo en el que jugar, es que se perdieron todos los recuerdos y todo el material, empezamos de nuevo la temporada y no teníamos ni un balón, a nivel económico también te quedas a cero, y con la dificultad de ir a entrenar a otros campos sin coches porque los padres los habían perdido".

Por último, el alcalde anunció que después de los reconocimientos vendrá una gala del deporte que se hará en la primavera de 2026 para, en palabras del alcalde, "reconocer otras disciplinas que también tienen muchas dificultades, pero que están entrenando".