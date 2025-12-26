Reconstrucción tras la dana
Picassent ya ha distribuido los 2,2 millones de la Fundación Amancio Ortega
Las ayudas concedidas se han repartido en afectados en vivienda, vehículos y campos agrícolas
El Ayuntamiento de Picassent ha abonado estos días las últimas cantidades de la ayuda que la Fundación Amancio Ortega otorgó al municipio. Los 2,2 millones de euros se han distribuido en diferentes convocatorias a lo largo de estos meses, destinándose a afectados por la dana en su vivienda habitual, vehículos y explotaciones agrarias.
Después de todas las convocatorias y la resolución de los expedientes quedaron unos 138.000 euros pendientes de asignar, que finalmente se ha repartido entre cerca de 200 agricultores afectados.
Medio millón para viviendas
Por lo tanto, en total se han pagado 515.000 euros para afectados por daños en su vivienda, 535.000 euros para daños en vehículos y 1.1380.000 euros para explotaciones agrarias afectadas.
Han sido más de 600 ayudas gestionadas durante año 2025 para conseguir el objetivo inicial de repartir el 100% de la donación entre la mayoría de afectados por la dana.
Diez mil euros máximo por afectado
Las ayudas máximas recibidas por persona han sido de 10.000 euros, tal como establecían los criterios y bases de la Fundación Amancio Ortega, tanto para afectados en su vivienda como en campos agrícolas.
Con ese último reparto se finiquita la donación de la Fundación con la "satisfacción" por parte del consistorio de "haberla distribuido al mayor número de afectados por la dana, por diferentes conceptos y en varias convocatorias", lo que ha supuesto "un esfuerzo administrativo desde las áreas de Bienestar Social, Agricultura, Intervención y Secretaría", según han informado desde el ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres constructoras se interesan por reactivar la urbanización fantasma de Càrcer
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras esperaba el tranvía en València
- Ferrero se abre tras su ruptura con Alcaraz: "Estoy dolido"
- Aviso amarillo de la Aemet por lluvias fuertes en Valencia: Cuándo y dónde lloverá más el día de Navidad
- El emotivo reencuentro entre un perro y su dueño en Tavernes de la Valldigna tras dos meses desaparecido: 'Myro lloraba y sus tutores, también
- Temperaturas bajo 0 en Valencia: Los municipios que se congelan esta Navidad con el termómetro desplomado
- La nieve tiñe de blanco navideño Castelló en un gélido y lluvioso 25 de diciembre