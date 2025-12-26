Picassent ya ha distribuido los 2,2 millones de la Fundación Amancio Ortega

El Ayuntamiento de Picassent ha abonado estos días las últimas cantidades de la ayuda que la Fundación Amancio Ortega otorgó al municipio. Los 2,2 millones de euros se han distribuido en diferentes convocatorias a lo largo de estos meses, destinándose a afectados por la dana en su vivienda habitual, vehículos y explotaciones agrarias.

Después de todas las convocatorias y la resolución de los expedientes quedaron unos 138.000 euros pendientes de asignar, que finalmente se ha repartido entre cerca de 200 agricultores afectados.

Medio millón para viviendas

Por lo tanto, en total se han pagado 515.000 euros para afectados por daños en su vivienda, 535.000 euros para daños en vehículos y 1.1380.000 euros para explotaciones agrarias afectadas.

Han sido más de 600 ayudas gestionadas durante año 2025 para conseguir el objetivo inicial de repartir el 100% de la donación entre la mayoría de afectados por la dana.

Diez mil euros máximo por afectado

Las ayudas máximas recibidas por persona han sido de 10.000 euros, tal como establecían los criterios y bases de la Fundación Amancio Ortega, tanto para afectados en su vivienda como en campos agrícolas.

Con ese último reparto se finiquita la donación de la Fundación con la "satisfacción" por parte del consistorio de "haberla distribuido al mayor número de afectados por la dana, por diferentes conceptos y en varias convocatorias", lo que ha supuesto "un esfuerzo administrativo desde las áreas de Bienestar Social, Agricultura, Intervención y Secretaría", según han informado desde el ayuntamiento.