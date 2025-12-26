Torrent aplaza la San Silvestre por las lluvias

El Ayuntamiento de Torrent informa de que la XVI San Silvestre Solidaria “Ciutat de Torrent”, prevista inicialmente para el sábado 27 de diciembre, se celebrará finalmente el martes 30 de diciembre a las 20.30 horas, debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para el sábado, con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas participantes y del público asistente.

La decisión se ha tomado de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Torrent y la Fundació Esportiva Municipal, priorizando el bienestar de corredores, voluntariado, personal sanitario y vecinos.

La prueba mantiene todas sus características originales. La salida y la meta estarán en la calle Ramón y Cajal, frente al ayuntamiento; el recorrido urbano será de 3.080 metros; la prueba tendrá un carácter solidario a beneficio del Economat Mare de Déu del Pòpul; y contará con servicio de asistencia médica, ambulancia, avituallamiento, premios y concurso de disfraces.

Nueva fecha de la San Silvestre en Torrent. / A. T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que “esta decisión se ha adoptado pensando exclusivamente en la seguridad y en que la ciudadanía pueda disfrutar de la San Silvestre como merece, en un ambiente festivo y tranquilo”. Por su parte, la concejala de Deportes, Mª Ángeles Lerma, ha agradecido la comprensión de los participantes y ha animado a todos a “convertir el martes 30 en una gran fiesta deportiva y solidaria”.

¿Qué hacer con las inscripciones?

Las inscripciones ya realizadas siguen siendo válidas para la nueva fecha. Quienes todavía no se hayan inscrito podrán hacerlo el mismo martes 30, tanto por la mañana como por la tarde, en los puntos habituales del Ficus y la calle Ramón y Cajal.

Desde el consistorio agradecen la colaboración de la ciudadanía y animan a vecinos y visitantes a participar en una de las citas más queridas del calendario navideño de Torrent.