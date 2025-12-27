Fallece la concejala de Benetússer Dolors Tarín
La regidora socialista desempeñó competencias vinculadas a la Semana Santa, las Personas Mayores, la Seguridad Ciudadana o el Medio Ambiente
La falla Literato Azorín a la que pertenecía expresa sus condolenc
El Ayuntamiento de Benetússer ha anunciado este sábado el fallecimiento de la concejala Dolors Tarín Belda. "Desde el Ayuntamiento de Benetússer lamentamos muy profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestra compañera, Dolors Tarín Belda", ha expresado el consistorio que preside Eva Sanz.
Como concejala del ayuntamiento y en el transcurso de los diferentes mandatos, desde 2017 cuando tomó posesión de su acta en las filas socialistas tras la renuncia de Juan Alarcón, la edila Dolors Tarín asumió las competencias vinculadas a la Semana Santa, las Personas Mayores, la Seguridad Ciudadana o el Medio Ambiente, entre otras muchas.
Se volcó en la participación ciudadana
"Con la fuerza de voluntad de un titán y una entrega encomiable, a lo largo de los años se volcó muy activamente en la promoción de la participación ciudadana y en el enriquecimiento de vida cultural y social de nuestro pueblo", destacan desde el consistorio, que ha querido "transmitir nuestro más sentido pésame a su familia y amigos/as".
"Dolors, ya te echamos de menos", añade el comunicado en redes sociales del ayuntamiento, que informa que el velatorio tendrá lugar en el tanatorio municipal de Valencia desde este sábado, 27 de diciembre. El domingo, a las 11 horas, se celebrará la misa en la parroquia de Benetússer.
Duelo en el mundo fallero
El mundo fallero local también esta de luto con la pérdida de Dolors, que sentía pasión por la fiesta. Así lo ha expresado la falla Literato Azorín- Mtra. Rosario Iroil a la que pertenecía.
"Lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de nuestra querida fallera, Dolors Tarín, Fallera de la Falla Literato Azorín- Mtra. Rosario Iroil. Dolors, nos ha dejado dejando una huella imborrable por sus muchos años como fallera, su alegría y pasión por las Fallas. Siempre la recordaremos con mucho cariño. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. D.E.P.".
Presidenta ejecutiva de la Junta Central de la Semana Sana
Tarín era una persona muy involucrada en las fiestas del municipio. Además de fallera, también pertenecía a la Semana Santa. Dolors era presidenta ejecutiva de la Junta Central de la Semana Santa, que "lamenta profundamente el fallecimiento". "Hoy despedimos con inmenso dolor a una persona que dedicó su vida, su tiempo y su corazón a la cultura, las tradiciones y la vida social de nuestra población, Benetússer. Su compromiso, entrega y amor por nuestras raíces dejan una huella imborrable entre todos nosotros", aseguran desde la Semana Santa.
"Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y pedimos al Señor que conceda consuelo, fortaleza y esperanza a sus hijos, familia, amigos y a todos los que tuvimos la oportunidad de compartir camino con ella", concluyen.
Condolencias del PSPV
Por otro lado, desde el PSPV también expresaron su pésame: "Desde la agrupación socialista queremos mostrar nuestras condolencias a toda su familia y amigos, vuela alto compañera".
Los socialistas destacaron que Dolors "siempre ha dado todo por el bien de Benetússer y sus gentes. Fue una mujer comprometida, feminista, incansable luchadora y una defensora firme de los valores sociales y del bienestar de nuestro pueblo".
