Meliana consolida un año clave en los Itinerarios Integrados de Inclusión Social con formación, acompañamiento y alta participación

El Ayuntamiento de Meliana cierra el año con un balance muy positivo del Programa de Itinerarios Integrados de Inclusión Social, financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, tras un ejercicio marcado por la planificación, la diversificación de acciones formativas y un elevado grado de participación.

A lo largo del año, el programa ha desarrollado talleres propios orientados a la mejora de la empleabilidad, como sesiones de elaboración de currículum, búsqueda activa de empleo y uso de herramientas informáticas, que han servido como base de un itinerario progresivo de acompañamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada persona participante y que, en algunos casos, ha permitido facilitar la continuidad formativa mediante apoyos específicos, como la concesión de becas para la realización de ciclos formativos de Formación Profesional.

Junto a estas acciones, ha sido especialmente relevante la colaboración con Pactem Nord, que ha permitido reforzar el programa con dos cursos estratégicos: uno centrado en competencias digitales y otro en competencias transversales, fundamentales para mejorar la empleabilidad y las habilidades personales. Esta cooperación consolida una línea de trabajo estable y alineada con las políticas de inclusión social a nivel comarcal.

Talleres sociales y comunitarios

En el ámbito social y comunitario, el programa ha incorporado acciones complementarias de gran valor añadido, como una charla impartida por Cruz Roja sobre ahorro energético, orientada a mejorar la economía doméstica de las familias participantes, y un taller de salud sexual y afectiva, a cargo de la matrona del centro de salud de Meliana, dirigido específicamente a mujeres migrantes que participan en las clases de castellano del propio programa de Itinerarios.

La enseñanza de castellano para población migrante se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del programa, al facilitar la autonomía personal y la integración social y comunitaria.

La recta final del año ha concentrado algunas de las acciones más innovadoras y mejor valoradas, reforzando la percepción de un programa cohesionado y bien estructurado. Entre ellas destaca un curso de Word y Excel, impartido por la academia de Meliana Tu Plan Formación; así como el curso de primeros auxilios y RCP, a cargo de la entidad Suma una Vida, en el que las personas participantes recibieron un botiquín de primeros auxilios y con un alto grado de aceptación.

Curso de primeros auxilios y RCP en Meliana. / A. M.

Para cerrar el año, el programa incorporó dos talleres de risoterapia, impartidos por Carmen Vicente, y una excursión al Museo de las Ilusiones, concebidas como actividades de bienestar emocional y cohesión grupal.

En conjunto, el programa ha contado este año con la participación de 84 personas, con una presencia mayoritaria de mujeres, en torno al 80 % del total, muchas de ellas perceptoras de la Renta Valenciana de Inclusión, lo que refleja tanto la dimensión social del proyecto como su impacto real en la población.

El concejal de Servicios Sociales, Ramón Bosque, ha destacado que «estos resultados no llegan de un día para otro. Son fruto de sumar acciones, sumar colaboraciones y, sobre todo, del trabajo constante y coordinado del equipo de profesionales del programa. Cuando se planifica, se acompaña a las personas y se trabaja con iniciativa y cercanía, los resultados acaban llegando».