Paterna celebra con éxito una San Silvestre 2025 muy solidaria y divertida
El Ayuntamiento de Paterna organizó la tradicional San Silvestre, una carrera solidaria que reunió a vecinos disfrazados y deportistas, con el objetivo de recaudar fondos para Afempes
Paterna vivió este viernes una de las citas más esperadas del calendario navideño con un ambiente festivo local que combina deporte, diversión y solidaridad.
Desde las 20 horas, las calles de la localidad se llenaron de color, risas y disfraces con la celebración de la tradicional carrera de San Silvestre, una cita solidaria y divertida, que organiza el Ayuntamiento de Paterna, a través del Área de Deportes, en colaboración con el Serrano Club de Atletismo.
Solidaridad con Afempes
Los paterneros y paterneras se pusieron las zapatillas para disfrutar, un año más, de una carrera que va mucho más allá de desafiar el cronómetro.
Los gorros navideños y originales disfraces fueron protagonistas en esta prueba en la que el objetivo es disfrutar, compartir y, sobre todo, contribuir con la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Paterna (Afempes), entidad a la que irá destinada también la recaudación de este año. El precio de la inscripción era de dos euros.
La prueba partió de la explanada del cohetódromo con un recorrido de 4,5 kilómetros.
