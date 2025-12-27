Sanidad finaliza la modernización del centro de salud de Godella

La Conselleria de Sanidad ha finalizado las obras de modernización del centro de salud de Godella que dependen del departamento de Salud Arnau de Vilanova-Llíria y ha contado con una inversión de más de un millón de euros.

Principalmente, las obras se han centrado en renovar los sistemas de climatización para ganar en sostenibilidad y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones sanitarias, así como en la realización de trabajos en los sistemas de electricidad.

De esta manera, gracias a esta actuación, Godella va a contar con un centro sanitario más moderno y actual, lo que va a suponer un mayor confort y seguridad tanto para los pacientes como para los profesionales.

El objetivo de Sanidad es garantizar la mejor atención sanitaria a toda la ciudadanía, de ahí el compromiso de ir mejorando las infraestructuras sanitarias del Sistema Valenciano de Salud, no solo con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras sino también con actuaciones de reforma, mejora y modernización de las ya existentes para adaptarlas a las necesidades asistenciales actuales.

Renovación integral

En el centro de salud de Godella, que ha contado con una inversión de más de un millón de euros, se ha llevado a cabo una renovación integral que ha incluido la sustitución completa del sistema de climatización mediante nuevas bombas de calor, unidades de tratamiento de aire y fan-coils de alta eficiencia.

Además, se ha realizado una impermeabilización de las cubiertas del edificio para reforzar la protección frente a filtraciones y una actualización de la instalación eléctrica para dar servicio a los nuevos equipos. Asimismo, se han sustituido las luminarias por tecnología LED.

Por fases para seguir abierto

Por otra parte, se ha ampliado y adecuado el mostrador de recepción para mejorar la atención al usuario. La ejecución de las obras se ha realizado por fases para garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial durante las mismas.