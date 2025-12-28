Paiporta se engalana por Navidad con una amplia programación para familias y jóvenes

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, ha diseñado un completo programa de actos navideños para todo tipo de público, con especial foco en las familias y los jóvenes del municipio, como el Paiporta Jove’s Fest.

Hasta el próximo 5 de enero, la localidad celebrará actividades infantiles, actuaciones musicales, teatrales y deportivas. Entre ellas, la tradicional Carrera de San Silvestre, que tendrá lugar el próximo 3 de enero tras cancelarse la actividad prevista para este domingo 28 por el temporal, y cuya salida será en la Plaza Mayor y cuyas inscripciones ya están abiertas a través de la página web paiporta.es/santsilvestre .

Para impulsar la economía local y fomentar unas compras navideñas responsables y de proximidad, la Concejalía de Economía, Ocupación y Comercio, dentro de la campaña ‘Ara més que mai. Així Mateix’ los tickets de consumo de proximidad.

Por medio de esta iniciativa y a través de los negocios adheridos se pueden conseguir tickets para actividades como la Fiesta de Navidad en el Mercado Municipal, el Trenet de Nadal, hasta el 30 de diciembre, y para los Juegos de Realidad Virtual, que se celebrarán el 4 y 5 de enero de 2026 en el Museo de la Rajoleria.

Bono comercial

“La programación de esta Navidad está especialmente pensada para que la ciudadanía de Paiporta pueda disfrutar de cada actividad con ilusión y responsabilidad. A su vez, queremos fortalecer el tejido productivo e implicar a los vecinas y vecinos en esa reconstrucción económica del municipio. Esta es la razón que nos ha llevado a impulsar, además de los tickets de navidad, la iniciativa de Bono Comercio con un total de 1.590 tarjetas y así respaldar a nuestros comerciantes y sus proyectos”, destaca el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

Para la concejala de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana, Esther Torrijos, “en esta Navidad, queremos fomentar ese espíritu de unión y celebración colectiva y nuestra programación ha buscado atender y responder a todos los públicos para promover una mayor participación ciudadana y así dinamizar la vida de nuestros barrios”.

Dispositivo especial

En materia de seguridad y limpieza, el ayuntamiento en coordinación con la Policía Local de Paiporta y Protección Civil, ha activado un dispositivo especial para estas fiestas destinado a reforzar la protección ciudadana y el tejido comercial.

El objetivo es garantizar la normalidad en el transcurso de los actos programados con patrullajes preventivos en áreas de mayor influencia, el control de accesos y regulación de aforos y dispositivos de vigilancia para evitar aglomeraciones. Especialmente, en la Fiesta de Final de Año del 31 de diciembre y en la tradicional Cabalgata de Reyes del 5 de enero.