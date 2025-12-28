Rescatan a cuatro personas atrapadas en el barranc de l'Horteta de Torrent

Cuatro personas han sido rescatadas tras quedar atrapadas con sus vehículos en el Barranc de l'Horteta de Torrent. En concreto ha sido en el paso de Xarcs Secs,paso que s einunda con facilidad y por eso había sido cortado por la Policía Local de Torrent. Sin embargo, varios vehículos han hecho caso omiso de las indicaciones y han atravesado la cinta quedándose con su vehículos atrapados entre dos pasos inundables sin poder circular ni hacia adelante ni hacia detrás.

Aunque las vidas de los cuatro ocupantes no ha corrido peligro en ningún momento, ya que los vehículos han logrado situarse en alto, se ha requerido la presencia de los Bomberos para poder evacuarlos. Algo que se ha producido apenas media hora después de dar el aviso, sobre las 19.10 horas.

Los coches atrapados en el camino Xarcs Secs de Torrent. / Consorcio Provincial de Bomberos

Hasta allí, además de los Bomberos y Policía Local, también se han acercado Protección Civil y la alcaldesa de Torrent,Amparo Folgado, que previamente había enviado un comunicado a través de un vídeo pidiendo a sus vecinos que respetaran las indicaciones y evitaran desplazamientos.

Torrent está sufriendo lo peor del temporal. No solo por la inundación de los caminos en torno al Barranco de l'Horteta, sino también por la gran granizada que ha cubierto de blanco las calles a primera hora de la tarde.