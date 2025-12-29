El Ayuntamiento de Torrent aprueba el Plan de Igualdad del personal municipal

Torrent da un paso en el compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración pública local. El pleno del ayuntamiento ha aprobado el Plan de Igualdad del personal del Ayuntamiento de Torrent, un documento estratégico que establece el marco de actuación municipal para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, prevenir cualquier forma de discriminación por razón de sexo y avanzar hacia una organización más justa, inclusiva y corresponsable.

"La aprobación de este plan responde al cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad y supone, además, una firme declaración de principios del Ayuntamiento de Torrent, que refuerza su compromiso con los valores democráticos, los derechos fundamentales y la cohesión social desde el ámbito interno de la propia administración", expresan desde el consistorio.

"El Plan de Igualdad aprobado es el resultado de un proceso riguroso, participativo y consensuado, desarrollado a lo largo de los últimos años. Su elaboración ha contado con la intervención de la Comisión Técnica del Plan de Igualdad, creada específicamente para este fin, y con la participación de representantes municipales, personal técnico y representantes sindicales, garantizando así la negociación colectiva y el acuerdo entre las partes", explican.

El documento fue aprobado previamente por la Comisión del Plan de Igualdad y por la Mesa General de Negociación del personal municipal, antes de su elevación al Pleno para su aprobación definitiva, lo que refuerza su legitimidad y su carácter integrador.

Diagnóstico previo y perspectiva de género

El plan se sustenta en un diagnóstico exhaustivo de la situación del personal del Ayuntamiento de Torrent, elaborado a partir de datos cuantitativos y cualitativos recabados durante 2023 y el primer semestre de 2024. Este análisis ha permitido identificar posibles desigualdades, detectar áreas de mejora y definir actuaciones concretas para avanzar hacia la igualdad efectiva.

La perspectiva de género se incorpora como eje transversal en todo el documento, permitiendo analizar cómo las políticas internas, los procesos de gestión y las condiciones laborales pueden tener un impacto diferenciado en mujeres y hombres, y orientando las medidas necesarias para corregir desequilibrios.

Ámbito de aplicación y vigencia del plan

El Plan de Igualdad se aplica a todas las personas que forman parte del Ayuntamiento de Torrent, incluyendo autoridades, personal funcionario, personal laboral y personal becario. Su periodo de vigencia es de cuatro años, durante los cuales se desarrollarán las acciones previstas, con mecanismos de seguimiento y evaluación periódica que permitirán medir su grado de cumplimiento y eficacia.

El documento aprobado estructura sus medidas en trece grandes áreas de actuación, que abarcan de forma integral todos los aspectos relacionados con la vida laboral y organizativa del Ayuntamiento. Entre ellas se incluyen:

Procesos de selección y contratación.

Clasificación y promoción profesional.

Formación.

Condiciones de trabajo y retribuciones, incluida la auditoría salarial.

Conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.

Infrarrepresentación femenina.

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Comunicación y uso de lenguaje no sexista.

Salud laboral con perspectiva de género.

Prevención de la violencia de género.

Órganos de representación del personal.

Cada una de estas áreas cuenta con objetivos específicos y acciones concretas, así como con indicadores de seguimiento que permitirán evaluar su evolución a lo largo del tiempo.

Publicación, transparencia y seguimiento

Tras su aprobación plenaria, el Plan de Igualdad será publicado en el tablón de edictos del ayuntamiento para su conocimiento por parte de todo el personal municipal y será remitido al Registro de Planes de Igualdad de las Administraciones Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, garantizando así la transparencia y la publicidad del documento.

Asimismo, el consistorio realizará un seguimiento continuo del grado de implantación del Plan, con evaluaciones periódicas que permitirán introducir mejoras y ajustes si fuera necesario, reforzando su carácter dinámico y operativo.

La alcaldesa Amparo Folgado, ha subrayado el carácter participativo del proceso y los meses de trabajo, “quiero reconocer de manera especial la implicación del personal municipal, de las organizaciones sindicales y de los equipos técnicos, cuyo trabajo ha sido fundamental para sacar adelante este Plan. Se trata de un documento fruto del diálogo y del acuerdo entre responsables políticos y representantes de la plantilla, que ofrece una base sólida, realista, adaptada a la realidad del ayuntamiento y una hoja de ruta clara para seguir avanzando, durante los próximos años, en una organización municipal más justa y equilibrada”.

La concejala responsable del área, Amparo Chust, ha destacado la importancia de este acuerdo plenario y el valor estratégico del Plan para la organización municipal y ha felicitado a todos los implicados que lo han hecho posible, “la aprobación de este Plan de Igualdad no es solo una obligación legal, es una convicción firme de este ayuntamiento. Queremos que la igualdad de trato y de oportunidades sea una realidad efectiva en el día a día de nuestra administración y en las condiciones laborales de todas las personas que trabajan al servicio de Torrent. Este plan convierte el compromiso con la igualdad en medidas concretas, evaluables y con calendario. No hablamos de intenciones, hablamos de acciones que van a mejorar la organización interna del Ayuntamiento y el bienestar de su plantilla”.

Por último, la concejala ha puesto en valor el compromiso institucional con la igualdad, “este plan aborda aspectos clave como la conciliación, la promoción profesional, la formación o la prevención del acoso, situando a las personas en el centro de la gestión pública. Avanzar en igualdad es avanzar en calidad democrática, en justicia social y en buen gobierno. Con este Plan damos un paso más para que el Ayuntamiento de Torrent sea un espacio de trabajo más justo, más seguro y más igualitario para todas y todos”.