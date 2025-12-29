Benetússer se alía con Ikea para transformar espacios comunitarios tras la dana

Los espacios comunitarios del Centro Municipal de Convivencia y del Centre Cultural El Molí de Benetússer ultiman la renovación de su imagen gracias a una colaboración con Ikea. Se trata de un proyecto enmarcado en el plan de acción social de la marca sueca y elaborado junto al Ayuntamiento de Benetússer con el objetivo de recuperar y mejorar algunas de las principales instalaciones de uso habitual por parte de la población.

“El equipo de Ikea contactó con el ayuntamiento y se puso a disposición de Benetússer con el fin de ayudarnos a volver a acondicionar algunas de las instalaciones afectadas por la dana y, resultado de esta colaboración, han creado unos espacios que estamos seguras encantarán a nuestros vecinos y vecinas por su confort y funcionalidad”, destaca la alcaldesa del municipio, Eva Sanz Portero.

Espacios más acogedores

Para su presentación, con fecha por determinar, se realizará una jornada de puertas abiertas del espacio renovado del Centro Municipal de Convivencia que incluye la sala principal y parte del patio exterior. Entre las mejoras introducidas, se ha renovado completamente el mobiliario ofreciendo una imagen más moderna y acogedora con diferentes espacios para socializar. "Esto es especialmente importante en un centro cuyo uso principal recae en las personas mayores que utilizan las instalaciones municipales para compartir momentos y realizar actividades en compañía", expresan desde el consistorio.

El segundo de los espacios rehabilitados es el Centro Cultural El Molí, con el cambio del mobiliario de la recepción y el de sus salas polivalentes, espacios que acogen de forma habitual presentaciones, exposiciones, talleres o encuentros literarios organizados por el ayuntamiento y las entidades locales.