Burjajove 2026 llega a la Casa de Cultura de Burjassot del 2 al 4 de enero

El área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Burjassot, de manos de la Concejalía dirigida por Javier Naharros, ya lo tiene todo listo para que, del 2 al 4 de enero, pequeños y jóvenes disfruten de la Burjajove 2026, el proyecto en el que la música, los talleres, el tardeo para los jóvenes o la jornada de gaming van a ser los protagonistas de la edición de este año.

El viernes 2 de enero a las 18.00 horas un divertidísimo concierto familiar en el salón de actos de la Casa de Cultura dará el pistoletazo de salida a las actividades programadas; concierto protagonizado por Iben Music Group, una banda formada por dos músicos, voz y guitarra, que realizarán un recorrido por la música actual, adaptada, y a grandes éxitos familiares, creando un espacio de convivencia en el que las diferentes generaciones presentes en el citado espacio municipal, podrán cantar, interactuar y disfrutar de un espectáculo cercano.

El sábado 3 de enero por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas, será la jornada de Cluedo en vivo, una actividad similar al escape room portátil basada en una narrativa de misterio pruebas lógicas, cooperación entre equipos y la resolución de enigmas. Una experiencia pensada para público juvenil en la que los participantes deberán descubrir una historia oculta, unir pistas, abrir cajas rompecabezas, descifrar mensajes…Esta actividad tendrá pases cada 45 minutos y, para apuntarse, habrá que hacerlo a través del QR habilitado al efecto que se podrá consultar en los carteles realizados para la actividad.

Este mismo día, en horario de tarde, de 18.00 a 21.00 horas habrá tardeo con DJ, también para público joven, con un repertorio adaptado a la edad de las y los participantes en el mismo, combinando géneros urbanos, pop, dance y música comercial.

El domingo 4 de enero las actividades tendrán lugar en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas y ofrecerán una jornada de gaming, una actividad tecnológica inmersiva diseñada para ofrecer un espacio innovador y adaptado a las nuevas formas de ocio digital. Esta jornada tiene como finalidad acercar la tecnología de manera responsable, segura y educativa, fomentando la participación familiar, la convivencia y el juego saludable.

Tres intensos días llenos de actividades gratuitas y pensadas para todas las edades.