El CEIP Les Sitges de Burjassot fomenta la creatividad y la paciencia con talleres de costura

El CEIP Les Sitges de Burjassot continúa apostando por actividades que estimulan la creatividad y el desarrollo de las habilidades manuales del alumnado. Este año varios grupos están inmersos en talleres de tejer, bordar y coser, poniendo en práctica técnicas tradicionales que no solo desarrollan la destreza, sino que también fomentan la paciencia y la concentración.

Algunos alumnos trabajan con agujas y lana para confeccionar sus propias bufandas y jerséis, mientras que otros aprenden el arte del bordado en punto de cruz con bastidores.

Por otro lado, otros grupos participan en el proyecto “La travesía del Hilo”, dentro de la iniciativa Rutas Textiles en la Escuela de Planes Artísticos Educativos (Planea). Este proyecto, enfocado a educación primaria, propone explorar, crear y compartir experiencias y reflexiones sobre las migraciones históricas, a través del hilo y el tejido.

“La travesía del Hilo”. / A. B.

Los docentes del centro destacan la importancia de enseñar técnicas como tejer, bordar y coser, “puesto que no solo desarrollan habilidades manuales y artísticas, sino que también fomentan valores como la perseverancia, la creatividad y la cooperación entre el alumnado”, tal y como han señalado desde el centro.

Así, el centro continúa convirtiendo el aprendizaje en una experiencia viva, creativa y enriquecedora, donde los más jóvenes pueden explorar el mundo del arte textil mientras crean sus propias piezas únicas.