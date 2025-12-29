Una década compartiendo el legado del mosaico Nolla

El mosaico de Nolla es un producto local de Meliana mundialmente conocido. Solo hace falta pasearse por algunos edificios emblemáticos valencianos para descubrir su presencia: el Ayuntamiento de València, el Teatro Principal, el edificio de Correos, el Palacio de la Exposición, el Mercado Central y numerosas fachadas de viviendas del barrio del Cabanyal contienen este tipo de cerámica. A nivel nacional, podemos encontrar los diseños valencianos en el Palacio de la Magdalena de Santander, la Iglesia de Santa Ana de Triana y el Palacio de Villagonzalo de Madrid.

A nivel internacional, también se encuentran ejemplares desde Buenos Aires hasta Santiago de Cuba, pasando por capitales como Lisboa o Moscú. Esto se debe a que Miguel Nolla, fundador de la Fábrica de Mosaicos Nolla, situada en Meliana (l'Horta Nord), consiguió que sus diseños se comercializaron en todo el mundo, posicionando a su empresa como una referencia industrial en España durante la segunda mitad del siglo XIX.

Sin embargo, a pesar de ser un símbolo internacional, muchos valencianos desconocían que esos azulejos que ven, son unos Nolla. Por eso, un grupo de expertos en patrimonio y restauración, el estudio de arquitectura ARAE Patrimonio, empezó a trabajar sobre este mosaico en su sede más emblemática, el Palauet de Nolla de Meliana, precisamente para restaurar la cuna de este mosaico, que en 2010 estaba en situación de ruina y, poco a poco, se ha ido restaurando y ahora está "a salvo", aunque lejos de estar terminado.

Mosaico en el Palauet de Nolla, en Meliana. / José Manuel López

No obstante, este grupo de arquitectos poco a poco se vio desbordado por la cantidad de visitas guiadas, asesoramiento a particulares y administraciones, charlas técnicas y otras acciones que necesitaban de una figura empresarial pararse cargo y abanderar el legado Nolla. Así fue como en el año 2015 se creó el Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN), con el fin de seguir con el estudio, la investigación y la difusión de Nolla. Este 2025 cumplen una década en la que han podido expandir su conocimiento a la sociedad, para acercar a la población la historia de este producto local.

"El mosaico Nolla tiene mucha importancia porque es un elemento patrimonial valenciano de primer orden, ya que esta cerámica es el primer gres porcelánico que se produce en España en una época muy temprana y que después, todas las empresas porcelánicas de Castellón, que son ahora muy potentes, son herederas de Nolla. Es un material de alta tecnología para la época, producido únicamente en Meliana. Nolla no tenía otras fábricas, todo lo que hay de Nolla en el mundo sale de la fábrica de Meliana", explica Xavier Laumain, presidente del CIDCeN. "Es un producto valenciano presente en todo el mundo, ya que tuvo una exportación brutal y encuentras ese producto valenciano en casas históricas, tanto en viviendas privadas como en edificios públicos que tienen como patrimonio un patrimonio made in Valencia", manifiesta Ángela López, coordinadora de los proyectos culturales del CIDCeN.

Una década de proyectos y actividades

Laumain y López expresan que, durante estos diez años, son numerosos los proyectos que han realizado. En el año de su creación, 2015, el centro de investigación llevó a cabo la exposición “El Legado Nolla 1865-2015. 150 años de la fábrica de mosaicos”, que se comisarió para el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. "Dicha exposición permitió a miles de personas acercarse y descubrir los aspectos principales de la historia y el alcance de este patrimonio. Su principal objetivo era permitir a la sociedad redescubrir su herencia, apreciarla y sentirse orgulloso, con el fin de estimular su conservación", expresan. La exposición que estuvo desde el 7 de octubre del 2015 al 6 de enero de 2016 y posteriormente itineró a Onda (Castellón), Meliana (Valencia), Cartagena (Murcia), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Villena y Monóvar (Alicante) durante los años 2016, 2017 y 2018.

Ese mismo año, el mosaico Nolla se convirtió en el leitmotiv de la falla de València de sección especial “Nou Campanar” a través de un proyecto solidario, donde se trabajó en talleres educativos con niños en riesgo de exclusión social en los que participaron más de 150 niños.

Falla Nou Campanar 2015. / Noel Arraiz

Otro de los hitos del CIDCeN ha sido la celebración de dos congresos internacionales. La primera edición se celebró en abril de 2015 en Meliana, y sus conclusiones se recogieron en la primera monografía sobre la cerámica Nolla y la historia del Palauet. La segunda edición del congreso Nolla fue celebrado en abril de 2017 en Barcelona, contando con un nutrido grupo de expertos de toda España.

Además, el centro de investigación ha desarrollado desde el 2016 hasta la actualidad numerosos talleres didácticos "con el objetivo de conocer mejor el mosaico Nolla mediante un juego". Utilizando piezas de colores, se recomponen los motivos geométricos de los catálogos o se inventan composiciones. "Esta experiencia ha permitido familiarizarse con este patrimonio de gran valor a varios centenares de personas", añaden.

Jornadas de difusión

En octubre de 2017, tuvo lugar “Open Palauet Nolla”, unas jornadas participativas sobre el Palauet Nolla. El evento se erigió como una herramienta de participación para la ciudad, involucrando a la gente a través de acciones y actividades participativas trabajadas en el propio Palauet Nolla, mejorando así la difusión y concienciación de la importancia de los vecinos en la construcción del futuro del Palauet. El CIDCeN también ha participado en proyectos europeos, como el European Heritage Stories (2019), una convocatoria estructurada para que un narrador (entidad, organización o persona física) con un proyecto de patrimonio cultural europeo, comparta su experiencia con el resto de Europa. Otra de las iniciativas que han destacado en estos diez años de historia, es la participación del Palauet de Nolla en el Open House Valencia 2022 y 2023, así como su participación en València Capital Mundial del Diseño 2022.

Open Palauet Nolla, en 2017. / Milena Villalba

En su historia más reciente, en el año 2024, el grupo de investigadores, a través del proyecto "European Heritage Volunteers" desenterró, en perfecto estado de conservación, cuatro dependencias con sus pavimentos y zócalos de mosaico Nolla. Posteriormente, estos hallazgos se dieron a conocer al público para seguir con la difusión del patrimonio local a la población.

Además, el CIDCeN, junto con el Ministerio de Cultura, acaba de realizar un proyecto de relatos de vida, dedicado a recoger y compartir los recuerdos, experiencias y objetos relacionados con la antigua fábrica Nolla y con el oficio del mosaiquero. Se grabaron testimonios de quienes trabajaron en la última generación de la fábrica o de quienes conservan historias, anécdotas, fotografías, herramientas o piezas relacionadas con la producción cerámica. También tuvieron presencia las familias, amistades y cualquier persona que heredaron esas memorias o conservan objetos de aquella época. Esta iniciativa forma parte de un proyecto seleccionado por el Ministerio de Cultura dentro de su convocatoria nacional para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Solo otras nueve propuestas han conseguido ser seleccionadas.

Ahora, el Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla se prepara para afrontar una nueva década llena de retos en los que poder seguir llevando el legado de Nolla a todos los rincones del mundo.