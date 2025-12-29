La pintora Antonia Mir Chust, Hija Predilecta de Catarroja, fallece a los 96 años

El Ayuntamiento de Catarroja ha comunicado el fallecimiento de la pintora Antonia Mir Chust a los 96 años. Hija Predilecta del municipio y referente de las artes plásticas, nació en Catarroja el 31 de diciembre de 1928, y desarrolló una sólida trayectoria artística y docente, siendo catedrática de Dibujo y académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de València. Su obra, reconocida a nivel nacional e internacional, forma parte del patrimonio cultural compartido.

"Su legado permanece vivo en el Museo Antonia Mir, fruto de su compromiso con Catarroja y de su generosa aportación artística al municipio", expresan desde el consistorio. Este museo abrió sus puertas el 15 de marzo de 2007. Su creación se debe a un acuerdo entre la artista y el Ayuntamiento de Catarroja y su construcción se llevó a cabo siendo alcaldesa Mª Ángeles López. Para su constitución, la pintora donó 260 obras, dibujos, óleos, acuarelas, pinturas con la técnica de pastel, serigrafías, grabados y retratos personales de Antonia Mir realizados por pintores valencianos, colaborando además económicamente en la construcción del mismo. Está situado en la Avenida de la Diputación, 1.

En el año 2011 se constituyó la Fundación Antonia Mir en la Comunitat Valenciana. Está interesada en todo lo relacionado con el estímulo y desarrollo del arte y la cultura en común, así como todo lo relacionado con la beneficencia y caridad. En el año 2013 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, como Académica Correspondiente. En 2016 se crea un convenio de colaboración entre la Universitat de València, el Ayuntamiento de Catarroja y la Fundación Antonia Mir en la Comunitat Valenciana.

Reconocimientos

Además, ha sido galardonada con diferentes premios, como el Premio Senyera de Pintura del Ayuntamiento de València, el Segundo Premio de Pintura de la Primera Semana Mediterránea de Flores y Plantas en Valencia, la Tercera Medalla en el XIII Salón de Artistas Grabadores de Madrid o la Medalla de Plata en el Primer Concurso de Pintura Ciudad de Villajoyosa (Alicante). También ha recibido diferentes menciones de honor y homenajes, como en 2013 cuando es homenajeada por su trayectoria pictórica en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por el Ayuntamiento de València el 8 de marzo de 2013.

Su trayectoria trasciende lo local y es que la pintora ha hecho numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto en Valencia como en Madrid, Venecia, Lisboa, Bruselas, París y Nueva York, entre otros.

"Desde el ayuntamiento queremos trasladar nuestro recuerdo y reconocimiento a su familia, a su entorno y a todas las personas que apreciaron su figura y su obra. Antonia Mir permanecerá para siempre en la historia cultural de Catarroja", añade el consistorio.