Temporal en Torrent: Funcionan los nuevos pasos elevados sobre el barranco de l’Horteta sin cortarlos

Torrent registró este domingo casi 72 litros por metro cuadrado en la ciudad durante el temporal que afectó a la provincia de Valencia, donde se decretaron dos avisos rojos a lo largo de la jornada. El único incidente reseñable fue el rescate de siete personas atrapadas entre dos pasos inundables en el camino de Xarcos Secs, ya que hicieron caso omiso de los avisos metereológicos y se saltaron las cintas de seguridad que impedían el paso.

Tras el temporal, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha visitado esta mañana Torrent junto a la alcaldesa, Amparo Folgado, para observar el paso del caudal en la confluencia de los barrancos de l’Horteta y de Poyo, una de las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre, que todavía este lunes presentan algo de caudal tras la jornada de lluvias de ayer.

La alcaldesa Folgado ha destacado, tras la visita, el "buen funcionamiento" de los nuevos pasos inundables de Xarcos Secs y Font de la Teula, reconstruidos y elevados por la Conselleria de Agricultura, así como del nuevo paso dels Arquets de Baix, reconstruido por el Ayuntamiento con fondos del Estado. "Gracias a los nuevos marcos de dos metros por dos metros, por primera vez no fue necesario cortarlos, permitiendo el paso adecuado del agua", destacan fuentes municipales.

El ayuntamiento abrió el pasado 12 de diciembre el paso del Camí dels Arquets sobre el barranco de l’Horteta , tras permanecer cerrado un mes por las obras de reconstrucción que han transformado esta vía rural en una infraestructura más segura y resistente frente a las lluvias. La reapertura permitió recuperar la circulación en este tramo y ahora se ha comprobado que permite el paso del agua de forma más fluida al ampliarse su capacidad.

Las obras llevadas a cabo incluyeron la instalación de 20 marcos de hormigón de 2x2 metros. Esta medida garantiza que, en la mayoría de episodios de lluvia, el paso del Camí dels Arquets ya no tendrá que cerrarse como ocurría anteriormente, ya que su capacidad hidráulica es ahora mucho mayor que la existente antes de estas actuaciones e incluso superior a la previa a la dana del 29 de octubre de 2024 .

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha realizado balance de la jornada de ayer, agradeciendo expresamente la labor de la Policía Local de Torrent, los voluntarios de Protección Civil y los distintos servicios municipales, que estuvieron actuando en todo momento en el corte de pasos inundables y colaborando en el rescate de siete personas, junto a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que quedaron atrapados entre dos pasos inundables en el camino de Xarcos Secs.

Hacer caso a los avisos

Folgado ha subrayado la importancia de hacer caso a los avisos meteorológicos de Aemet y a las alertas del Centro de Coordinación de Emergencias, recordando que, con aviso naranja activa y tras los avisos emitidos por el ayuntamiento, a través de redes sociales y del canal municipal de WhatsApp, se pidió a la ciudadanía no atravesar pasos inundables y evitar desplazamientos innecesarios.

"En esta ocasión no hemos tenido que lamentar daños personales, pero estas siete personas podrían haber visto su vida seriamente comprometida, por lo que es vital hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencias y no pasar si hay agua", ha advertido la alcaldesa.

El caudal del Poyo a su paso por Torrent, este lunes. / A. T.

La primera edil también ha trasladado las quejas de la Policía Local, ya que durante la tarde de ayer muchas cintas de seguridad fueron cortadas por algunas personas para atravesar pasos inundables, poniendo en riesgo su integridad, y haciendo que los agentes tuvieran que volver a reponerlas.

Esta mañana el ayuntamiento ha informado que hasta que no se levante el aviso amarillo se mantienen los cortes en algunos pasos inundables del término municipal, debido al caudal que todavía llevaban barrancos como el de l’Horteta y els Gils.

La visita de la vicepresidenta

Durante la visita de la vicepresidenta, se ha constatado que pese a las persistentes precipitaciones del domingo no se produjeron incidencias en el casco urbano. La visita de Camarero a Torrent se enmarca dentro de una agenda de desplazamientos a distintos municipios de la Comunitat Valenciana donde las lluvias fueron especialmente intensas en la jornada de ayer. La vicepresidenta ha señalado que “desde la Generalitat estamos realizando un seguimiento continuo de los municipios más afectados por las lluvias para evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias, priorizando siempre la seguridad de las personas”, destacando la importancia de la prevención y la colaboración entre administraciones.

Visita a la Finca Roja

Asimismo, Camarero y Folgado han podido comprobar los trabajos en la conocida como Finca Roja, donde la conselleria está actuando a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha). En el inmueble se están llevando a cabo trabajos de reforma y rehabilitación de elementos comunes, así como actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, avanzando en la modernización y sostenibilidad del edificio.

Dos granizadas

Cabe señalar que, además de la tormenta y la lluvia incesante durante toda la tarde, sobre Torrent se registraron dos episodios de granizo, aunque no hubo incidentes destacados en el casco urbano.

Asimismo, a mediodía de ayer domingo se celebró un Cecopal en el Ayuntamiento de Torrent, con la participación de miembros del equipo de gobierno municipal, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y la empresa concesionaria Aigües de l’Horta, además de personal técnico y secretarios municipales.

Torrent ya había suspendido todas las actividades al aire libre previstas para el domingo durante la jornada del sábado y, durante todo el episodio de lluvias, el Ayuntamiento mantuvo informada a la ciudadanía de manera constante a través de redes sociales, el canal municipal de WhatsApp y los medios de comunicación, reforzando los mensajes de prevención y seguridad.