Albal modifica la programación navideña a causa del episodio de lluvias

El municipio de Albal vivió un fin de semana marcado por intensas lluvias, en un episodio meteorológico adverso que llevó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevar a nivel rojo el aviso por lluvias en todo el litoral sur de la provincia, advirtiendo de un “peligro extremo” durante la jornada del domingo. Las previsiones iniciales se vieron superadas por un tren de tormentas que descargó con gran intensidad, dejando acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado en distintos puntos de la geografía valenciana, como l’Alcudia, Barxeta o Carcaixent.

En este contexto, Albal registró durante el fin de semana importantes precipitaciones que obligaron al ayuntamiento a suspender y modificar parte de la programación de actos navideños, especialmente aquellos previstos al aire libre.

Una vez que el Centro de Coordinación de Emergencias decretó la alerta naranja en la comarca, el Ayuntamiento de Albal activó el Cecopal en modalidad telemática, con el objetivo de coordinar las actuaciones necesarias y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Medidas preventivas

Como medida preventiva, se procedió al cierre de los pasos inundables que atraviesan barrancos, ante las posibles crecidas, así como de los accesos a los barrancos de todo el término municipal. Además, permanecieron cerrados el Cementerio Municipal, el Polideportivo La Balaguera, y el acceso a parques y jardines, incluyendo el Replà de Santa Ana y el Bosque Mediterráneo.

Asimismo, el consistorio suspendió todas las actividades programadas al aire libre en las instalaciones deportivas municipales, así como las previstas en los centros de mayores y en el conjunto de los centros municipales, mientras se mantuvo activa la alerta meteorológica.

Precampanadas y San Silvestre

Entre los actos suspendidos se encuentran las precampanadas infantiles y de mayores, así como la tradicional carrera San Silvestre, eventos destacados de la programación navideña local.

Durante toda la jornada del domingo y hasta pasada la medianoche, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, junto a parte de su equipo de gobierno, permaneció en el Ayuntamiento pendiente de la evolución de la tormenta y en contacto permanente con las personas integrantes del Cecopal, con el fin de monitorizar los puntos más sensibles del municipio, coordinar las distintas actuaciones llevadas a cabo e informar a la población a través de los canales oficiales.

A pesar de la cantidad de agua acumulada, el episodio no ha provocado daños de consideración, al igual que ocurrió durante anteriores alertas meteorológicas. Tan solo se han registrado encharcamientos puntuales en zonas habituales, que fueron controlados por los servicios municipales.

Desde el consistorio se realizó un seguimiento continuo de la situación, priorizando en todo momento la prevención y la seguridad. El Ayuntamiento informará en los próximos días sobre la reprogramación o adaptación de los actos afectados y agradece la comprensión de vecinos y vecinas ante una situación provocada por causas meteorológicas adversas.